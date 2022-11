Claves para acceder a 1,82 billones de euros de la UE

Vivimos en un mundo que vuela a velocidad de vértigo, en el que nos tenemos que adaptar a sistemas complejos, dinámicos, interconectados e impredecibles, y que coyunturalmente está en estado de recesión económica por las pandemias, guerras, falta de liderazgo y abundancia de egos. Una época donde nos ha tocado convivir, por primera vez en la historia, con tres revoluciones, como son la tecnológica, la económica y la ecológica, y en la que existe una fuerte tendencia hacia la sostenibilidad, lo ecológico, lo digital y a la economía circular y colaborativa.

El siglo XXI requiere de una mentalidad biológica que reconozca que las organizaciones son sistemas abiertos constituidos por elementos interdependientes y que interactúan de manera continua con otras organizaciones, produciéndose millones de conexiones de forma simultánea con elementos que, técnicamente, están fuera de las propias organizaciones.

Además, entramos con rapidez en la era biónica, que combina las capacidades de los humanos y las máquinas para desarrollar experiencias y relaciones superiores con los clientes, procesos más productivos y tasas de innovación crecientes, donde el verdadero poder de una organización radica en la creatividad humana y donde las máquinas son solo facilitadores. Eso sí, en un futuro no muy lejano, casi todos los procesos y operaciones serán realizados por máquinas.

En este escenario bastaría con disponer de talento con creatividad, competencias digitales y perfiles T (competentes en un área y hábiles en muchas otras) que optimice, desarrolle e implemente la tecnología en los modelos de negocio y genere proyectos que sean susceptibles de financiación con fondos europeos. La utilización de un pequeño porcentaje de las palancas propuestas por parte de pymes e instituciones provocaría una transformación económica y social sin precedentes.

El talento

Existe una discusión en torno a las posibles pérdidas de empleos a medida que las máquinas asumen más procesos y operaciones. Sin embargo, la correcto sería hacernos las siguientes preguntas, ¿qué tipo de talento necesitarán las organizaciones en el futuro? ¿estamos formando a las personas para afrontar los retos que plantea el siglo XXI? Desde nuestro punto de vista el talento humano será más importante que nunca. A medida que la capacidad humana se despliega más para diseñar, auditar e innovar procesos (en lugar de realizarlos), la necesidad de personas con habilidades técnicas, digitales y de diseño, se disparará. Los trabajadores que sean flexibles, adaptables, dinámicos y capaces de aprender y desaprender, tendrán una gran oportunidad.

Es importante considerar que la acumulación de tecnología más grande de la historia, está puesta a disposición de las personas para mejorar su calidad de vida y generar nuevas oportunidades. Esta etapa va a requerir perfiles tipo T, con competencias digitales y que trabajen de forma inteligente, cuando quieren, sin limitaciones, desde cualquier lugar y dispositivo, con flexibilidad, autonomía que les permita conciliar el trabajo con su vida personal.

Esos profesionales estarán en organizaciones que emplean sistemas de gestión innovadores, como la Dirección por Misiones, que es una forma de gestionar organizaciones más humana, más rica y exigente y con una mayor capacidad para orientar y dar sentido al trabajo de estos, alineando su propósito con la misión de la compañía. Estas emplearán metodologías de vanguardia, como ExO, OKR, realizarán de forma permanente el Upskilling y el Reskilling (recapacitación) para la formación continua en competencias digitales y en nuevas aptitudes que estas necesitan. Además, convivirán con un alto porcentaje de Knowmads y otros profesionales freelance, con marca personal propia, que trabajan por proyectos y que les aportarán dinamismo y aire fresco para que no caigan en la endogamia actual.

Organizaciones donde van a convivir por primera vez en la historia de la humanidad seis generaciones: generación silenciosa (nacidos entre 1925 y 1944), los Babyboomers, la Generación X, los Millenials, los Centennials, y la generación alpha (nacidos a partir de 2011) y que son los que consideran la tecnología como algo natural en su entorno.

Todo ello en un mercado en el que las nuevas profesiones del talento digital (tecnología, datos y nuevas metodologías de trabajo) crearán +600.000 nuevos empleos en los próximos años, muchos más de los que la tecnología va a destruir.

Científico del metaverso y Científico de datos

Ingeniero de hardrware, software y blockchain

Desarrollador de entornos virtuales

Experto en ciberseguridad

Experto en la nube

Diseñador 3D

Desarrollador de videojuegos

Planificador de metaverso

Especialistas en marketing, tech lawyer, talento y metaverse proyect manager

Agile coach

Growth Director / Chief Digital Officer

UX/UI Specialist

Chief Innovation Officier

Design Thinking Specialist

Responsable de transformación digital

Chief Data Officer

…

Un talento que desde el punto de vista de la esperanza de vida saludable seguirá experimentando progresos notables hasta probablemente superar los 120 años de vida y que según el profesor de Harvard e ingeniero molecular George Church, será joven hasta la muerte.

En definitiva, personas que hemos aprendido a ser antifrágiles (expresión acuñada por Nassim N. Thaleb), que nos permite no solo recuperar el estado original después del impacto provocado por la pandemia, sino que hemos conseguido ir más allá.

La tecnología

La Digitalización definida como la conversión de información al formato no físico, es decir, de pasar de lo analógico a lo digital, posibilita que los procesos sean más rápidos, sostenibles, efectivos y seguros y permite que las organizaciones se transformen digitalmente para mejorar su capacidad de servir a quienes la constituyen en la era digital, mediante la implementación de cultura, personas, procesos, accesibilidad y tecnología.

Estamos contemplando como las empresas de todos los sectores están adoptando la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático, la XR (realidad extendida), el blokchain, el 5G y otras muchas tecnologías, cuya combinación, junto con sensores de datos de bajo coste, potencia informática, almacenamiento en la nube, conectividad móvil y robótica, mejoran las relaciones con todos los usuarios y contribuyen a automatizar todos los procesos.

Además, si a esto añadimos la WEB3, que es el eje transversal, es la internet ‘inteligente’, descentralizada y respetuosa con la privacidad gracias a la IA, el blockchain y las tecnologías inmersivas, nos permitirá niveles de interacción humana que hasta ahora solo imaginamos, nos facilitará un infinito mundo de posibilidades en todos los sectores económicos y sociales. Muchas de estas se van a desarrollar en el metaverso, definido como una red de entornos virtuales siempre activos en los que muchas personas pueden interactuar entre sí y con objetos digitales mientras operan representaciones virtuales, o avatares. Esta tecnología está generando una gran expectativa (KPMG dice que tendrá un mercado de US$ 783.300 millones para 2024) y junto con el desarrollo de nuevo hardware como las gafas Meta Quest Pro, Hololens, Pico 4 y pronto Apple, generarán importantes oportunidades de negocio.

Y en un futuro próximo entraremos en la Computación ubicua o silenciosa (idea del visionario Mark Weiser en 1980) que es la creación de una nueva plataforma invisible, un ecosistema compuesto por dispositivos y sensores (IoT) que sólo se perciben cuando se utilizan, y con los que se interactúa de la manera más natural posible, sin necesidad de interfaces que requieran un aprendizaje. Se trata, en otras palabras, de romper el imperativo de la pantalla.

Los fondos europeos

La estrategia Europea de los Fondos Comunitarios está enfocada en la modernización, sostenibilidad y transformación digital de empresas e instituciones. Para desarrollarla pondrá en el mercado en los próximos años +1,82 billones de euros que están disponibles para todas las empresas de los estados miembros de la UE.

España es el país con más asignación de fondos junto con Italia. Solamente en los fondos NEXT GEN recibirá cerca de 77.230M€ entre los años 2021 y 2023 en transferencias no reembolsables y podrá acceder a un volumen máximo de 67.300 M€ en préstamos. A esto hay que añadir los Fondos Estructurales y la Política Agrícola Común 2021–2027 que supondrán otros 79.000M€. Los fondos asignados a España suponen el 11% del PIB nacional, y equivalen a unas 5,5 veces la inversión pública anual.

A nivel europeo existen otros fondos dentro del Marco Financiero Plurianual 2021-2027 dotados con 1,07 billones de euros, entre los que destacan en educación el Erasmus+, en innovación los Horizon y en cultura los de Europa creativa. Estos establecen que deben presentarse los proyectos en Consorcio que es un formato de asociación que compromete a las distintas partes para el desarrollo de un determinado proyecto en un plazo de tiempo concreto, pero que no posee las restricciones u obligaciones que poseían otros formatos tradicionales como las UTE (Unión Temporal de Empresas). Desde nuestro punto de vista es un instrumento ágil y sencillo que permite que distintas entidades (públicas y privadas), se unan y puedan desarrollar proyectos transformadores sin más obligaciones que las propias derivadas del desarrollo del objetivo conjunto, permitiendo al mismo tiempo, que esa cooperación sea más efectiva.

En Europa se convocan todos los años +3.600 ayudas públicas y, sin embargo, históricamente solo el 9% de las empresas españolas acceden a ellas, de este porcentaje el 80% de los casos siempre son las mismas y hay certeza que el 30% de los proyectos están sin realizar por falta de financiación. Por tanto, podemos decir que el 30% de los fondos disponibles no llega en condiciones óptimas a los beneficiaros, esto significa que +1.800M€ no refuerzan la economía española por desconocimiento, no solicitud o devoluciones.

Efectivamente, la falta de conocimiento, la dificultad de entender las licitaciones, la compleja solicitud, la financiación anticipada para desarrollarlo, la excesiva burocracia del proceso, la complicada justificación, la carencia de profesionales especializados en presentar y ejecutar proyectos en las empresas e instituciones…son barreras que tenemos que solucionar si queremos que lleguen al mercado los fondos europeos tan necesarios.

Disponer de una metodología específica para gestionar los fondos es un tema fundamental y es la base de todo el proyecto, por ello abordar todo el proceso es un requisito clave:

Contratar un Interim mánagerque es un profesional con +15 años de experiencia en dirección ejecutiva que coordine y ejecute el proyecto. Analizar tu modelo de negocio actual para ver su viabilidad, las nuevas oportunidades que se pueden generar y la capacidad de acceder a fondos europeos. Seleccionar la tecnología adecuada para potenciar dicho modelo, digitalizar procesos y transformarse digitalmente. Enfocar en el programa de fondos europeos al que poder presentarse para conseguir financiación a fondo perdido y préstamos a bajo tipo de interés. Diseñar un buen plan de acceso a los fondos que cumpla fielmente los requerimientos de la convocatoria europea. Ejecutar con rigor el proyecto para llevarlo a buen fin y justificar su realización.

También es un factor clave para alinear con los fondos los modelos, tanto de negocio como sociales, entender los objetivos de la estrategia europea que busca una Europa más inteligente, más ecológica y libre de carbono, más conectada, más social y cercana a los ciudadanos. Y además, busca una colaboración público-privada que dinamice y fomente la presentación de proyectos para que lleguen de una forma rápida al mercado.

¿Cómo conseguir mejorar el sistema para que los fondos europeos lleguen a su destino en condiciones óptimas?

Es labor de todos contribuir en este objetivo dada la importancia que tiene para España, por eso proponemos medidas de mejora desde el enfoque de las Administraciones públicas, como son:

O rientar mejor los Next Gen a las circunstancias del mercado español

a las circunstancias del mercado español C rear equipos profesionalizados , especializados y con experiencia previa en contratación pública en las diferentes administraciones encargadas de distribuirlos

, especializados y con experiencia previa en contratación pública encargadas de distribuirlos C ombinar estos equipos con empresas e instituciones especializadas en la gestión de los fondos para lograr una distribución más homogénea entre las empresas e instituciones más pequeñas

para lograr una distribución más homogénea entre las empresas e instituciones más pequeñas C opiar los protocolos de subvenciones que tiene la Unión Europea y de los países europeos con mayor capacidad ejecutiva

y de los países europeos con mayor capacidad ejecutiva Intensificar la labor de las instituciones empresariales en la divulgación y distribución de fondos europeos.

Y también desde la perspectiva de las Pymes e instituciones que tienen que jugar un papel mucho más activo. Nuestras recomendaciones giran en torno ainvertir más tiempo y esfuerzo en el desarrollo de estrategias y capacidades (técnicas y no técnicas) que permitan tener claro cómo innovar, bien atrayendo talento trasformador o mediante la contratación de servicios profesionales interinos especializados que acompañen en el desarrollo del plan de negocio. Esto generará una mayor capacidad para presentar proyectos ganadores y conseguir financiación.

Además, resultará imprescindible que organizaciones de distinta índole, empresas, universidades, administraciones y sociedad civil, se asocien y cooperen para poder presentar proyectos más ambiciosos y realmente transformadores, porque hoy está en plena actualidad la teoría del equilibrio de Nash (Teoría de Juegos), que nos dice que los paradigmas demuestran matemáticamente cómo la búsqueda de una solución que beneficie a todos consigue generar mayores beneficios para los participantes.

La resultante de aplicar las tres palancas es conseguir transformar las organizaciones para que consigan de manera sistemática los objetivos que derivan de su misión mediante el desarrollo de un ecosistema humano de rendimiento sostenible, en el que las personas que lo integran contribuyan, encuentran significado y desarrollo personal.

Las tecnologías disruptivas y las metodologías innovadoras, puestas a disposición del talento, nos ayudan a ser cada vez más competitivos y al mismo tiempo, los fondos europeos, además de beneficiarnos como organización, permiten transformar el ecosistema donde nos movemos.

“La administración consiste esencialmente en cambiar el punto de apoyo de la palanca, y la clave de la administración efectiva es la delegación.” Stephen Covey.