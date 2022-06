Diez negocios con tecnologías inmersivas

Las tecnologías inmersivas están compuestas por la Realidad Virtual, la Realidad Extendida, la Realidad Aumentada y la Realidad Mixta, y se caracterizan por su capacidad para colocar al usuario entre el mundo real y el mundo virtual.

La realidad virtual sumerge a los usuarios en un entorno digital alternativo percibido como verdadero por medio de la inmersión sensorial, la aumentada sobrepone objetos virtuales en el entorno del mundo real, la mixta no solo se superpone, sino que también ancla los objetos virtuales al mundo real con el que interacciona y la extendida es el término paraguas que las engloba a todas y contempla las relaciones entre ellas.

Son tecnologías que tienen sus orígenes en los años 60 del siglo pasado y, sin embargo, debido al escaso desarrollo tecnológico de los dispositivos que se utilizaban y a la incomodidad de estos, hicieron inviable su democratización. Todo esto cambió con la revolución tecnológica de Oculus en el año 2012 que ha demostrado que estas tecnologías permiten aportar valor y generar grandes oportunidades de negocio. Interim Manager Consulting implementa en todos los modelos de negocio y proyectos que gestiona estas tecnologías para dotarlos de digitalización, transformarlos, conseguir exponencialidad y darle al usuario una experiencia única.

«La realidad inmersiva nos proporciona un estado alterado de la conciencia, siendo la primera vez en la historia de la humanidad que se consigue “flipar” sin drogas ni otros añadidos».

Conceptos claves de las tecnologías inmersivas y la web3

Existen cuatro conceptos clave que nos ayudan a conseguir optimizar el uso de estas tecnologías y entenderlas mejor y en eje transversal a todos ellos:

Inmersión: la tecnología es capaz de engañar al cerebro del usuario para hacerle creer que la realidad que está percibiendo es verdadera, gracias a la inmersión. La realidad inmersiva nos proporciona un estado alterado de la conciencia, siendo la primera vez que se consigue sin drogas ni otros añadidos. Entorno Virtual: se trata de la realidad alternativa en la que se muestra el contenido de la experiencia, las características de este mundo generado mediante modelados 3D y programación informática colaboran en conseguir la sensación de inmersión que aporta realismo y veracidad. También lo podemos crear a partir de fotografías 360º de espacios reales, creando un entorno que sea exacto al de la realidad. Interactividad: es la capacidad que se le otorga al usuario para interactuar con el entornoy los objetos que le rodean. De esta forma, los usuarios son capaces de coger objetos, lanzarlos, golpearlos, incluir la visualización de vídeos corporativos, la exposición de productos modelados en 3D, el acceso a presentaciones comerciales o catálogos en formato PDF, etc… Retroalimentación sensorial: definido como la necesidad de devolver al usuario una respuesta sensorial ante las acciones que realice dentro del entorno virtual, a través de los sentidos de la vista y el oído, para crear una experiencia atractiva. Existen proyectos que mediante el uso de tecnología háptica (crean una experiencia táctil) están revolucionando este efecto estimulando también el sentido del tacto, sobre todo en las manos.

La Web3 es el eje transversal, es la Internet ‘inteligente’, descentralizada y respetuosa con la privacidad gracias a la IA, el blockchain y las tecnologías inmersivas, nos permitirán niveles de interacción humana que hasta ahora solo imaginamos.

10 sectores con aplicaciones prácticas de las tecnologías inmersivas

A raíz de la presentación del metaverso por parte de Facebook en octubre de 2021, son muchas las organizaciones que están implementado estas tecnologías. Con el objeto de comprender mejor sus usos y aplicaciones para sacarle el mayor beneficio, vamos a describir diversas aplicaciones prácticas en 10 sectores diferentes que están resultando ser de gran utilidad.

Leer más: Red Mundo Atlántico lanza su metaverso

Además de las tecnologías inmersivas, existen otras tres que son fundamentales para poder optimizarlas y mejorar sus aplicaciones futuras:

El blockchain , cadena de bloques, es de un conjunto de tecnologías que permiten llevar un registro seguro, descentralizado, sincronizado y distribuido de las operaciones digitales, sin necesidad de la intermediación de terceros.

, cadena de bloques, es de un conjunto de tecnologías que permiten llevar un registro seguro, descentralizado, sincronizado y distribuido de las operaciones digitales, sin necesidad de la intermediación de terceros. El 5G , necesario para que las tecnologías fluyan con rapidez. Es la quinta generación de redes móviles, que facilita mayor ancho de banda en movilidad, alta densidad de dispositivos conectados, recursos de computación en red, comunicación en tiempo real y virtualización de infraestructuras de red.

, necesario para que las tecnologías fluyan con rapidez. Es la quinta generación de redes móviles, que facilita mayor ancho de banda en movilidad, alta densidad de dispositivos conectados, recursos de computación en red, comunicación en tiempo real y virtualización de infraestructuras de red. La Inteligencia Artificial es término inteligencia artificial fue adoptado en 1956 y funciona combinando grandes cantidades de datos con procesamiento rápido e iterativo y algoritmos inteligentes, permitiendo al software aprender automáticamente de patrones o características en los datos. Permite a las empresas cambiar sus resultados de negocio en menos tiempo y acelerar su regreso a la senda del crecimiento sostenible.

Es importante señalar que ya existen datos que nos indican que los procesos que utilizan estas tecnologías consiguen una reducción del 20% en los tiempos de desarrollo y de un 15% en la reducción de costes, además de convertir el dato en un activo estratégico y una extraordinaria mejora en la experiencia de usuario.

Como nexo común a todos los ejemplos tenemos un nuevo modelo de negocio que está surgiendo, tal como indica María Albalá, directora del Centro de Operaciones de Innovación del Instituto de Economía Digital (ICEMD), el «Business to Avatar» donde los productos no los van a usar los usuarios, sino su avatar, y es el avatar quién los compra.

Formación y aprendizaje: su utilización en este campo está consiguiendo evitar situaciones de riesgo reales, acelerar los procesos de aprendizaje de una manera interactiva, permitir repetir la práctica de forma ilimitada, reducir costes de material, infraestructuras y tiempo y darle al usuario una experiencia única y personalizada. La Universidad de Stanford con el Metaversity. La Universidad de Málaga llevan desde 2011 utilizando el Metaverso para la formación de los estudiantes de Medicina. La escuela de negocios IEB School utiliza en sus formaciones y eventos estas tecnologías. El metaverso de la universidad CEU, son algunos ejemplos. El retail: las innovaciones tecnológicas que se están produciendo en la actualidad tienen mucho que ver con el concepto phigytal que combina lo presencial, con lo digital e inmersivo para buscar una experiencia omnicanal que más atraiga y satisfaga a sus clientes. El desarrollo del e-commerce nos va a facilitar adquirir servicios y productos directamente sobre la plataforma sin necesidad de ser redirigidos a un e-commerce al uso. Zara con AZ colección, H&M con una tienda en CEEK CITY, Gucci que anunció la compra de terrenos virtuales en The Sandbox, donde pretende comercializar prendas y accesorios en formato NFT, son algunos ejemplos de modelos de negocio de éxito. Eventos virtuales: permite mostrar la variedad de marcas y productos de una forma innovadora e interactiva, mediante la cual los visitantes pueden explorar y descubrir el valor añadido que la empresa aporta a sus clientes, tener disponible el material de forma permanente e interactuar con todos los participantes. Mobile Week Ourense 2021 fue un ejemplo de eventos virtuales inmersivos. Entretenimiento y videojuegos: actualmente es el sector más desarrollado y pionero en su implementación. Fornite, Minecraft, Ember Sword, Aavegotchi que son parcelas para cultivar, entre muchos otros son ejemplos. Turismo: los viajes espaciales, el ocio nocturno, los conciertos y las rutas virtuales están suponiendo una auténtica revolución, ya que le permiten al usuario conocer los lugares antes de visitarlos, estar en el escenario de un concierto y tener una experiencia wow. Imovility es una empresa pionera en lanzar rutas virtuales por la Costa da Morte y el Camino de Santiago. Amnesia Ibiza este club de Ibiza ideó una forma de mantenerse vigente con fiestas virtuales llevando la icónica discoteca al metaverso junto a Descentral Games. En la administración pública con Navarra, Zaragoza y Benidorm, entre otras, en un intento por llegar de mejor forma a la ciudadanía y promover sus destinos turísticos. Sector Industrial: Siemens permite que operarios en formación o incluso estudiantes, introducirse en un campo de pruebas en el que interactuar con diferentes tipos de mecanismos y maquinaria de forma segura, evitando cualquier tipo de riesgo o peligro. En transporte Iomob se asoció con la plataforma Next Earth, un metaverso centrado en la sostenibilidad, para que los usuarios puedan planificar desde allí viajes en el mundo real, hacer un seguimiento de las emisiones de carbono y reservar transporte positivo en carbono. BMW se asoció a NVIDIA para crear en su metaverso un ‘gemelo digital’ o réplica exacta de su fábrica de automóviles en Resenburg. Sector inmobiliario: las páginas web 3D interactivas que permiten mostrar los productos con total realidad, descripción de los puntos más relevantes y a la vez interactuar con el cliente en tiempo real a través de la misma web. Metaverse Property ofrecerá terrenos en Decentraland, The Sandbox, Somnium, Upland y Cryptovoxels, mientras que otras como las españolas Metrovacesa y Datacasas Proptech formarán una alianza para vender sus propiedades del mundo real en estos espacios virtuales. En el sector médico se aplica la realidad aumentada que ofrece soluciones que ayudan, en tiempo real, a visualizar las partes internas del paciente proyectando imágenes tridimensionales que muestran en profundidad los diferentes órganos a tratar y ayudan a realizar el diagnóstico. Realizar operaciones a distancia gracias al 5G. El hospital virtual que permite a los usuarios conocer exactamente dónde se ubican y el aspecto de los diferentes servicios, consultas y unidades, previo a una visita real. La simulación de operaciones y tratamiento de fobias a través de la realidad virtual. En el sector alimentación donde Henineken lanza la primera cerveza virtual, ‘Heineken Silver’, elaborada en la cervecería que tienen en el metaverso. Chipotle, Burger King, McDonald’s, Taco Bell, Coca-Cola, Budweiser y Bacardi, entre otras, han entrado al metaverso sacando sus propias colecciones de NFT. En el mundo del deporte: La Liga creará Triverse, un Metaverso para el deporte y Rafael Nadal tiene su academia en el Metaverso.

Mención aparte merece el metaverso, término de moda y que podemos decir que la imprenta, internet, el teléfono móvil y ahora metaverso son las grandes evoluciones en la comunicación. Aunque existen muchas dudas al respecto, dice Yaiza Rubio, nueva Chief Metaverse Officer de Telefónica que “No hay evidencias para decir que el metaverso puede fallar».

Leer más: La gestión de proyectos como aspecto clave para acceder a los fondos Next Generation EU

No podemos hablar de metaverso, sino de metaversos, ya que de momento lo que tenemos son múltiples plataformas privadas que no se entienden entre ellas, si bien, la visión es que el metaverso sea único, que los avatares puedan moverse libremente por distintas plataformas. El Metaverso no es realidad virtual, no es replicar el mundo real y tampoco es un rebranding, es una red de entornos virtuales siempre activos en los que muchas personas pueden interactuar entre sí y con objetos digitales mientras operan representaciones virtuales, o avatares. La creciente tendencia tecnológica del metaverso está impulsando todavía más el uso de estas tecnologías que son una de las puertas de entrada a esta nueva experiencia inmersiva e interactiva. Red Mundo Atlántico es un caso de éxito de como una asociación internacional utiliza esta herramienta para conectar a sus socios en todo el eje atlántico.

En los próximos 5 años se estima que el 70% de las marcas tendrá presencia en el Metaverso según KPMG y un análisis de Bloomberg, dice que podría significar un mercado de US$ 783.300 millones para 2024.

La tecnología además de suponer una importante palanca exponencial mejora los modelos de negocio y los alinea con la estrategia europea en cuanto a transformación y digitalización para conseguir Fondos Europeos con los que financiar con éxito nuestros proyectos.

Dejo como reflexión de las posibles evoluciones que nos vienen, el Ambient computing, también denominada computación ubicua, computación silenciosa o incluso tecnología tranquila es una idea que el visionario Mark Weiser popularizó en 1980, imaginando un ecosistema en el que los ordenadores se integrarían tanto en el día a día de los usuarios que llegarían a desaparecer. Se trata de la creación de una nueva plataforma invisible, un ecosistema compuesto por dispositivos y sensores que sólo se perciben cuando se utilizan y con los que se interactúa de la manera más natural posible, sin necesidad de interfaces que requieran un aprendizaje, en definitiva, romper el imperativo de la pantalla.

Leer más: Las tecnologías exponenciales rompen los modelos de negocio clásicos

«La nueva fuente de poder no es el dinero en manos de pocos, sino la información en manos de muchos» John Naisbitt.