La gestión de proyectos como aspecto clave para acceder a los fondos Next Generation EU

Mucho se ha hablado de los fondos Next Generation EU en los últimos meses, múltiples son las esperanzas que hay puestas en los mismos y la verdad, que una buena utilización de estos fondos supondría un gran impulso para las empresas y la economía española. No obstante, para que estos fondos lleguen el grueso del tejido empresarial español, que son las Pymes, es necesario abordar su proceso de gestión con profesionalidad, para garantizar un cierto éxito. Por ello, en el presente artículo, expondremos que son los proyectos europeos en general, que objetivos persiguen, que son los fondos Next Generation EU y finalmente nuestra propuesta para gestionarlos de forma eficaz con metodologías innovadoras y herramientas digitales.

Proyectos europeos

Un proyecto europeo es una intervención en el ámbito de las políticas públicas aprobada para su financiación, mediante alguno de los programas o instrumentos creados para ello, en función de su valor europeo y su contribución a resolver necesidades y conseguir objetivos de la Unión Europea, desarrollado por un conjunto de entidades de más de un Estado que se asocian para su ejecución.

La mayoría de los proyectos financiados por la UE son proyectos colaborativos que se llevan a cabo con organizaciones de diferentes países de la UE o países asociados organizados en forma de consorcio gestionado por un coordinador de proyecto. Si se concede la subvención, se firma un contrato denominado acuerdo de subvención y puede empezarse a ejecutar el proyecto. Dispone de orientaciones en cada fase del proceso, como los modelos de informes y los plazos que deben respetarse a lo largo de todo el proyecto.

Los proyectos europeos parten de necesidades y problemas reales compartidos por las entidades participantes para buscar soluciones conjuntas

Para asegurarse de que el proyecto se lleva a cabo según las normas y plazos acordados, hay algunas medidas que deben tenerse en cuenta como los informes periódicos técnicos y financieros a la Comisión o al órgano de contratación, la presentacion de resultados concretos contemplados en el acuerdo de subvención, y cumplir con ciertos requisitos de visibilidad y comunicación en función del programa o proyecto.

Objetivos de los proyectos europeos

Todos los programas de la UE implementan las prioridades políticas de esta, por ello incluyen en sus actividades de comunicación, enlaces a estas prioridades, de modo que muestre a los ciudadanos el panorama general y de qué manera su proyecto contribuye a él. Los proyectos europeos parten de necesidades y problemas reales compartidos por las entidades participantes para buscar soluciones conjuntas y siempre responden a intereses de políticas comunitarias. Implican la colaboración transnacional de entidades de diferentes Estados y requieren cofinanciación, ya que las entidades beneficiarias han de aportar un porcentaje predeterminado del coste total del proyecto, que se suma a la financiación comunitaria.

Siempre cumplen con los principios horizontales a todos los proyectos, como son el desarrollo sostenible, la igualdad de oportunidades y no discriminación y generan elementos de interés más allá de su ámbito de aplicación, además de incorporar elementos innovadores.

Los proyectos EU presentan importantes ventajas, como la financiación para afrontar necesidades identificadas, aprendizaje, soluciones óptimas compartidas, obligación de analizar y planificar, mejora de la gestión, creación de contactos, publicidad de la entidad. Pero también algunas dificultades a tener en cuenta, como posible desconocimiento para localizar información, trabajo “extra”, cofinanciación y gestión de flujos financieros, trámites burocráticos, búsqueda de talento adecuado a sus particularidades, trabajo en otros idiomas y con otras culturas.

Alinearse con la estrategia europea, colaborar varios países, innovación y gestión son aspectos claves

Fondos Next Generation EU

Los Next Generation EU son una partida especial dentro de los presupuestos comunitarios para recuperar y reactivar la economía y el empleo, orientados a abordar los principales retos económicos y sociales post COVID. La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo sobre el paquete de recuperación y el presupuesto 2021-2027 que contribuirá a la reconstrucción europea tras la pandemia del coronavirus y que está dotado con 750.000 millones de euros, cuyo capital obtenido en los mercados financieros tendrá que ser reembolsado antes de finales de 2058. A España le corresponden 140.000 M€, 72.700 M€ en subvenciones y 67.300 M€ en préstamos, que se estructuran en torno a cuatro ejes bien diferenciados: transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión social y territorial.

Las pymes y autónomos tendrán en los fondos un gran aliado para promover aquellos proyectos necesarios para sus negocios. Un soplo de aire fresco con el que impulsar muchas ideas para construir la empresa del futuro después de una época complicada. Por ello es fundamental que las pymes se doten de las herramientas necesarias para que puedan acceder a los fondos con garantías de éxito, no es casualidad que el eje de la modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme suponga un 23,1% del total de los fondos.

A partir del segundo semestre de 2021 y al menos hasta el final de 2023, las diferentes administraciones publicarán convocatorias de concursos públicos, subvenciones y ayudas orientadas a cumplir con los objetivos del plan. Será necesario estar atentos a estas citaciones y sus requisitos para encajar los proyectos. Lo bueno que van a tener estos fondos europeos es que se han flexibilizado pudiéndose presentar las ayudas en concurrencia no competitiva. Es decir, que si cumples los requisitos y hay dinero suficiente, no tienes que competir con nadie y tendrás acceso a la ayuda. De esta manera es mucho más fácil para las pymes optar a las ayudas, prácticamente, si cumplen los requisitos, las tienen garantizadas. No obstante, no debemos engañarnos, dichos fondos están enfocados, de forma clara, a buscar la transformación de los modelos de negocio de las pymes para que sean más productivos, digitales y sostenibles.

En los últimos cuatro años, hemos pasado de ser beneficiario a ser contribuyente neto al presupuesto de la Unión Europea

Gestión de proyectos

¿Por qué, siendo el tipo de empresa más común con el 99,83% del tejido empresarial, las Pymes no licitan? España ha devuelto históricamente una gran parte de los fondos asignados por falta de proyectos o por la mala calidad de estos. Nuestro país ha gastado apenas el 34% de lo asignado en le Marco Financiero Plurianual 2014-2020, teniendo especial relevancia lo que ocurre con la denominada Iniciativa de Empleo Juvenil. Pese a que somos el país con más desempleo de Europa, junto a Grecia, y, en particular, registramos la tasa de paro entre los jóvenes más elevada del continente, lo gastado apenas supone el 57% de lo asignado. Esto ha provocado que, en los últimos cuatro años, hemos pasado de ser beneficiario a ser contribuyente neto al presupuesto de la Unión Europea.

Existen cinco causas que provocan esta situación, que son principalmente el desconocimiento, la falta de formación, la desconfianza (creencia de que están dados), la pasividad y la ausencia de sistemas adecuados de gestión de proyectos.

A nivel empresarial, los proyectos requieren un esfuerzo especial de gestión para las organizaciones implicadas, por tanto, contar con un buen sistema de gestión de proyectos tiene muchas ventajas y es un requisito esencial para poder abordarlos con cierto éxito. La mayor productividad, la optimización de recursos, el trabajo en equipo, fomentar la colaboración, la satisfacción interna y el aumento de la motivación, por ver los logros conseguidos de manera clara, son importantes beneficios que genera disponer de un buen sistema de gestión.

En Interim Manager Consulting aplicamos, desde hace varios años, una metodología que permite, no solo la gestión de proyectos, sino una adecuada organización mediante la Dirección por Misiones (DpM), un modelo que integra la misión de la empresa en el sistema de gestión, a través de misiones más individualizadas que promueven el compromiso de las personas con ella. La DpM desarrolla los elementos intangibles de las organizaciones, que en muchos sectores llegan a alcanzar el 80% del valor empresarial, y es una forma de gestionar organizaciones más humana, más rica y exigente y con una mayor capacidad para orientar y dar sentido al trabajo de las personas.

Estamos ante un momento histórico para cambiar el tamaño de nuestras Pymes y adaptar sus modelos de negocio a los retos que nos plantea el siglo XXI

La DpM cumple sobradamente los postulados de la visión antropológica de la empresa, al asumir que la motivación trascendente, el afán de servir a los ciudadanos, debe ser el que determine que los profesionales se adhieran, cooperen, colaboren, en definitiva, se identifiquen con la misión superior de toda organización.

Complementariamente utilizamos también metodologías exponenciales ExO, sistemas de gestión de objetivos OKRs, plataformas digitales de conocimiento mediante Inteligencia Artificial, así como modelos de gestión digital con más de 100 herramientas diferentes. Esto nos permite diagnosticar, planificar y liderar personas, aplicando una estrategia innovadora que nos ayuda a desarrollar la mentalidad de lo posible, la mentalidad de creer que se puede mejorar siempre.

Enfocamos al conocimiento y el desarrollo personal para potenciar el talento, utilizando herramientas como PDA assessment, el eneagrama y ADNe, entre otras. Aplicamos las mejores técnicas de gestión del tiempo, de productividad, de trabajo inteligente con diversas herramientas innovadoras, digitales y facilitadoras del trabajo para realizar la integración digital adecuada. Y trabajamos en red, con ecosistemas de negocios como Red Mundo Atlántico, proyecto de innovación social constituido por empresarios portugueses y españoles para potenciar negocios y relaciones en todo el eje atlántico, mediante plataformas digitales de última generación que permiten realizar un networking desde cualquier lugar y dispositivo para conseguir hiperconectividad.

Estamos ante un momento histórico para cambiar el tamaño de nuestras Pymes y adaptar sus modelos de negocio a los retos que nos plantea el siglo XXI, mediante la financiación de una parte importante con fondos europeos; no perdamos esta ocasión única.

“No puedes usar un mapa antiguo para explorar un mundo nuevo.” Albert Einstein