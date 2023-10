El teletrabajo no es la panacea

¡Ey Tecnófilos! El teletrabajo se ha convertido en una especie de santo grial para muchos, especialmente en el contexto de la pandemia. Sin embargo, no es la panacea que todos imaginamos. Aunque la tecnología nos permite estar conectados desde cualquier lugar del mundo, hay aspectos que no debemos pasar por alto. Y lo digo yo, que llevo más de 30 años en el mundo empresarial y tecnológico, y cuyo lema es: «Tecnologizarse o morir».

En primer lugar, el teletrabajo fue una solución efectiva en tiempos de crisis sanitaria. Permitió que las empresas continuaran operando y que los empleados se mantuvieran seguros. Pero, como todo en la vida, tiene sus pros y contras. Uno de los problemas más palpables es la pérdida de la sensación de equipo de trabajo. No es lo mismo interactuar con tus compañeros a través de una pantalla que hacerlo cara a cara en un ambiente laboral. La camaradería, el sentido de pertenencia y la cultura empresarial se diluyen en el ciberespacio.

Es cierto que hay personas que son más productivas trabajando desde casa. Estos individuos, generalmente con un alto sentido de la responsabilidad y la autodisciplina, pueden incluso trabajar más horas y ser más efectivos. Sin embargo, esta no es la norma. La mayoría de los trabajadores necesitan de un entorno estructurado para rendir al máximo. Además, el teletrabajo puede llevar al aislamiento social, lo que a largo plazo puede afectar la salud mental de los empleados y, por ende, su productividad.

La pérdida de contacto personal entre los compañeros de trabajo no es algo que debamos tomar a la ligera

Desde mi perspectiva, el teletrabajo debería considerarse como un «premio» para aquellos empleados que han demostrado su compromiso y eficacia a lo largo del tiempo. No como una política generalizada, sino como una opción para aquellos que realmente la merecen y pueden sacarle provecho. Esto podría funcionar como un incentivo para que otros miembros del equipo aspiren a alcanzar niveles similares de rendimiento.

La pérdida de contacto personal entre los compañeros de trabajo no es algo que debamos tomar a la ligera. A largo plazo, esto puede traducirse en una disminución de la productividad y en una menor sensación de pertenencia al equipo o a la empresa. En un mundo donde la tecnología es vital, no podemos olvidar que las relaciones humanas siguen siendo el pilar de cualquier organización exitosa. La tecnología debe ser una herramienta para mejorar la competitividad, pero no puede reemplazar la interacción humana que es fundamental para el éxito empresarial.

Leer más: El transporte y la brecha digital

En resumen, el teletrabajo tiene su lugar y su momento, pero no debe ser visto como la solución a todos los problemas laborales. Es una modalidad que puede ofrecer grandes beneficios, pero también conlleva riesgos que no podemos ignorar. Como en todo, el equilibrio es la clave.

¡Se me tecnologizan!