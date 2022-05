En el elenco de los formatos poéticos más habituales y conocidos no se encuentra el denominado como Gaita Gallega (el moderno endecasílabo dactílico o anapéstico). Este modo de verso, lo define el Diccionario Español de Términos Literarios Internacionales editado por el CSIC (no confundir con el CNI, poco dado últimamente a temáticas poéticas, más dedicado a lo muy prosaico) como “ritmo acelerado propio del verso en que se suele manifestar en el baile gallego de la muiñeira. Este ritmo es de carácter ternario (dos sílabas átonas entre tónicas). Tiene dos manifestaciones distintas en la poesía española: una irregular o amétrica de carácter actual, en el verso de gaita gallega; otra regular, isosilábica, siendo en el endecasílabo propio de gaita gallega”.

Si el problema es grave, llama a un gallego

En definitiva y que, como siempre, nos debatimos entre dos opciones. Hasta en el folclore se nos impone la dual decisión posterior a la duda finalmente nunca bien resuelta a satisfacción. De hecho, la gaita gallega presenta dos fórmulas: una de carácter más popular y otra de corte más culto. Siempre igual… “deixa a ver”.

Desembarcado ya Feijóo en Madrid, parece que ahora cumple tocar la gaita, decidir qué somos y que vamos a ser. La forma popular en verso de la gaita gallega parece que ya estuviese recitada; Ayuso, desatada. Falta la dimensión más culta, más senatorial. Seguimos, pues, a la espera.

Entre las muchas anécdotas que dio de sí la conquista del polo sur o antártico se encuentra la atribuida al explorador Ernest Shackleton, quien pasaba por ser un muy hábil resolutor de graves contingencias; de hecho, fue quien realizó el llamado “peor viaje del mundo” con la Expedición Imperial Transatlántica (1914-1917). Su fracaso más sonado se convirtió en su mayor éxito cuando consiguió volver de una fallida exploración para cruzar el continente antártico con todos sus hombres vivos y a salvo; 28 en concreto. Después de dos años de agónica ruta y aun no lográndolo, siempre será recordado como uno de los grandes exploradores del pasado siglo. Gracias a su tenacidad, determinación y arrojo, consiguió sacar de sí mismo y de sus hombres, capacidades excepcionales y desconocidas en el ambiente considerable como el más hostil posible en todo el planeta. Ello llevó a sus contemporáneos a determinar que, si una situación se tornaba muy, pero que muy compleja, lo mejor era llamarlo. Así lo resumiría Apsley Cherry-Garrad, antiguo miembro de las expediciones de Scott, “para una organización científica y geográfica conjunta dame a Scott; para un viaje invernal, Wilson; para una carrera al Polo y nada más, Amundsen, y si estoy en un maldito agujero y quiero salir, dame todo el rato a Shackleton”. En medio del hielo, al lugar que había construido con sus hombres donde pudieron pasar el duro invierno y así, gracias a ello, salvarse, lo llamaron “Campamento Paciencia”.

El mundo se divide en dos tipos de personas, los que creen que se divide en dos y los que no lo creemos.

Tacón, tacón, tacón punta tacón

La muiñeira se acompaña siempre con el sonido de la gaita. Este instrumento de viento y madera, también tiene dos grandes partes: una para la melodía, compuesta por soplete, puntero y fuelle, todo ello diseñado para utilizar el aire que provoca los sonidos; y una segunda cuyos componentes son el roncón, la ronqueta y el ronquillo, causantes de ese otro sonido monocorde tan identificativo de la gaita. Otro dilema, melodía o soniquete. Hasta en el digitado de las notas, la gaita es dicotómica: picado, golpe seco y rápido para emitir los acordes o batemento, golpeo de varios dedos simultáneamente sobre los agujeros del puntero. Ou arre ou xo, vai ou non vai, nunca choveu que non escampara… El mundo se divide en dos tipos de personas, los que creen que se divide en dos y los que no lo creemos.

Cuentan las crónicas de la época que antes de realizar el arriesgado viaje en barco que le llevaría a la Antártida, el “Jefe”, como le llamaban sus hombres, para completar la tripulación hizo publicar en la prensa londinense un anuncio que decía “se necesitan hombres para viaje peligroso. Salarios bajos, frio extremo, meses de completa oscuridad, peligro constante, retorno ileso dudoso. Honores y reconocimiento en caso de éxito”; recibió 5.000 respuestas. Y, por cierto, el barco rompehielos de Sir Ernest Shackleton, en honor al lema familiar “resistiendo, venceremos”, llevaba el premonitorio nombre de “Endurance”, es decir, Resistencia.

Posdata poética: como hoja de ruta para la singladura con la nave de Génova 13, ofrecemos de Rubén Darío su soneto “Gaita galaica” aparecido en su poemario “Poema del otoño y otros poemas” (léase, de fondo, con sonido de gaita):

Gaita galaica, sabes cantar

lo que profundo y dulce no es.

Dices de amor, y dices después

de un amargor como el de la mar.

Canta. Es el tiempo. Haremos danzar

al fino verso de rítmico pies.

Ya nos dijo el Eclesiastés:

tiempo hay de todo: hay tiempo de amar,

tiempo de ganar, tiempo de perder,

tiempo de plantar, tiempo de coger,

tiempo de llorar, tiempo de reír,

tiempo de rasgar, tiempo de coser,

tiempo de esparcir y de recoger,

tiempo de nacer, tiempo de morir.