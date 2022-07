Licitando un mellor futuro

A semana pasada o Goberno municipal da Coruña sacou a concurso obras públicas por valor de máis de 13 millóns de euros. A renovación completa do mercado de Monte Alto (que non é só a do mercado, senón tamén unha escola infantil municipal, a praza e a reurbanización da rúa Joaquín González) e a mellora dun tramo dun quilómetro e medio do paseo marítimo, a primeira delas por máis de 10 millóns de euros e a segunda, por máis de 3 millóns.

Leer más: Tres anos transformando unha cidade

Ditas licitacións súmanse á longa listas de concursos e adxudicacións de melloras no espazo público cursadas durante este mandato polo Goberno de Inés Rey, actuacións todas elas encamiñadas a facer da Coruña unha cidade mellor, e das que forman parte fitos tan relevantes como a renovación completa de todo o alumeado público da cidade (máis de 30 millóns de euros) ou a construción da rolda peonil que vertebra a cidade e a renovación de rúas como Alcalde Marchesi, Compostela e a contorna de San Agustín, que encaran a recta final das obras que mudarán eses espazos para dotalos dunha maior calidade urbana.

No que vai de mandato van máis de 100 millóns de euros licitados en obra pública e servizos relacionados con ela. A Coruña é a cidade co maior orzamento de Galicia e tamén a que máis inviste. Non é unha cuestión menor que así sexa. Detrás hai un plan claro e ben trazado baseado en mobilizar recursos para contribuír á dinamización económica e tamén, e non menos importante, un proxecto de cidade, proxecto que ten como fin facer da Coruña unha cidade máis atractiva, unha cidade na que estar.

Leer más: Unha sanidade colapsada

Todos os indicadores fan pensar que estamos no bo camiño. Despois das restricións da pandemia A Coruña despuntou con forza no país como referente de grandes eventos, atraendo a milleiros de visitantes con grandes citas que van desde os concertos ata os congresos pasando por festas como a de San Xoán. Os datos tamén son positivos no que se refire a sectores como o da construción, cun ritmo de concesión de licencias que non se vía desde había moitos anos, e o son tamén en canto a evolución das cifras de desemprego.

As dinámicas son esenciais para manter o pulso das cidades. As administracións teñen a misión de contribuír coas súas accións a impulsar o movemento económico e social, un movemento que se non conta con forzas que o empurren acaba por deterse cando rematan as últimas inercias. A Coruña móvese e o fai, entre outras cousas, porque hai un goberno municipal detrás levando a cabo importantes investimentos públicos para manter ese impulso. A Coruña é hoxe un lugar máis atractivo e un lugar que mira con optimismo cara ao futuro, con optimismo e con prudencia, porque tampouco somos alleos ás circunstancias internacionais que nos tocou vivir. Mais o sentir na cidade é claro: avanzamos. Ese, e non outro, ten que ser o obxectivo.