Tres anos transformando unha cidade

Cando se cumpren tres anos de mandato de Inés Rey ao fronte da alcaldía da Coruña compre facer balance para constatar que, a pesar de ser un mandato marcado pola pandemia que obrigou a reorientar prioridades, a cidade ten mudado de arriba a baixo. Non hai un só barrio da cidade no que no que non se teña feito unha actuación para a mellorar da calidade de vida dos seus habitantes pero ademais, por fin, a cidade conta cunha alcaldesa capaz de dialogar con todos os partidos políticos e administracións en beneficio da cidade.

En só tres anos a alcaldesa foi capaz de conseguir os compromisos de todas as administracións para iniciar grandes proxectos longamente demandados pola cidade.

O tren a Langosteira, fundamental para o crecemento económico da Coruña, está hoxe en licitación, o novo hospital tan demandado e necesario para todos os cidadáns da área, conta cun convenio asinado e cun proxecto para a súa construción, as obras da estación intermodal comezarán este mesmo ano e as actuacións na primeira nave da cidade das TIC iniciáronse o pasado mes de maio.

Catro grandes proxectos, fundamentais para o desenvolvemento futuro da cidade que non se terían posto en marcha sen a xestión, capacidade de diálogo e valentía da alcaldesa da Coruña. Catro grandes proxectos sen os que a cidade vería lastrado o seu crecemento e que o goberno municipal da Coruña foi capaz de liderar e poñer en marcha.

Hoxe os coruñeses e as coruñesas saben que temos unha alcaldesa que defende a Coruña por riba de calquera cuestión partidaria, que recupera e a identidade e o orgullo coruñés, que traballa en favor dos intereses económicos da cidade e que ademais está implantando un modelo de cidade moito máis amable situando as persoas no centro da súa acción política.

Leer más: Un goberno eficiente que xestiona

O balance, tres anos despois, é que a cidade recuperou o lugar que lle corresponde, conta con máis inversión en política social, con actuacións relevantes en todos os barrios e con grandes infraestruturas centrais para o seu futuro. Somos esixentes como goberno, non caemos na autocompracencia e somos conscientes de que temos moitos retos por diante para conseguir a cidade que todos e todas queremos, mais as bases para a recuperación do orgullo da cidade xa están sentadas.