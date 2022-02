Teodoro/Casado… Vox os aplaude hasta con las orejas!

Antes de entrar en materia tengo que manifestar que lo del CIS de Tezanos, pagado con dinero público, ya no puede seguir siendo permisible en una democracia. No lo es.

Y, tras esto, comienzo mi breve análisis: el binomio Casado/Teodoro ya empezó mal, cuando el afiliado de base votó a Soraya Sáenz de Santamaría y el rígido y controlador régimen de compromisarios le permitió a Casado imponerse con la ayuda inestimable de la anterior Secretaría General y algunos barones más. Pero lo peor aún estaba por llegar… Se presentó como candidato del PP a la Presidencia del Gobierno hasta en dos ocasiones y en las elecciones generales del 2019. El resultado fue catastrófico. En las dos citas llevó al partido de 137 diputados a únicamente 66, para posteriormente alcanzar los 88 actuales…

Llegó entonces Ayuso y las elecciones autonómicas en la comunidad de Madrid. Su resultado espectacular y merecido fue un indirecto balón de oxígeno a un dúo, Casado-Teodoro, en el que ya muy pocos creían, ni siquiera su llamada base electoral. Ya no digamos los llamados poderes fácticos y económicos –los de la capital del Reino, el resto son comparsas–. Estos ya lo dieron por amortizado desde el minuto uno. Nunca creyeron en sus posibilidades reales y algunos de ellos ya estaban escarmentados con el bluff total y absoluto de Rivera y su Ciudadanos (aunque en parte ellos mismos ayudaron a crearlo, pero esa es otra historia…).

Tras el resultado de Castilla y León, Casado debe realizar lo más ágilmente posible la cesión del testigo a Isabel Díaz Ayuso

El resultado electoral de este domingo en la comunidad de Castilla y León deja lecturas cristalinas. La primera Teodoro debe ser cesado de inmediato, sin paliativos. La segunda: Casado debe realizar lo más ágilmente posible la cesión del testigo de la presidencia de su partido a la auténtica lideresa del PP: Isabel Díaz Ayuso. Lo debe hacer pronto, para que pueda ser la candidata a las próximas elecciones generales del gobierno de España.

La tercera lectura: el auge de Vox es ya imparable, guste o disguste. Su consolidación como tercera formación política es ya un hecho, como también lo será el próximo sorpasso electoral a un PP repleto de cargos políticos vitalicios totalmente desconectados de la realidad. Vox ha sabido aglutinar todo el brutal malestar social creado por un nocivo gobierno bipartito socialcomunista (Eso sí, socialcomunista de nombre, porque la realidad es que se han convertido ya en la nueva burguesía española a cuenta de lo público y su libertinaje es ya su marca personal).

La cuarta reflexión: Mañueco no es Ayuso… Los líderes son líderes por naturaleza y esta mujer lo es. Mañueco fue únicamente uno que pasaba por allí y aprovechó su oportunidad.

Parece que el proyecto personal de Yolanda ya no carbura, y se le está quedando en un discurso egocentrista virtual

Del Unidas Podemos de Yolanda, –la de estamos dejando un país chulísimo, es decir, destrozado como nunca habíamos visto–, pues parece que su proyecto personal ya no carbura y que todo se le está quedando en un discurso egocentrista virtual lleno de hipocresía a raudales.

Del PSOE, pues que el batacazo es de órdago, como no se podía esperar otra cosa. Pierden 6 procuradores con un PP en mínimos de sus expectativas iniciales. Desde Ferraz es otra negra noche electoral más, sin paliativos.

Y respecto a las diversas formaciones provinciales que formaban parte o no de la España vaciada… Algunas han sabido recoger el voto de castigo perfectamente, y Soria es el ejemplo de ello. Lo patético… pues que la mayoría de estos partidos estén representados por excargos de Ciudadanos. Más de lo mismo en cuestión de meses.

Por cierto, Ciudadanos, fin de la historia también en esta comunidad. Ya no merece perder más el tiempo comentando su irrelevancia como formación política.

Y mi reflexión final : Casado… No has cuajado ni como líder ni como candidato en dos elecciones ya fallidas y no tienes el voto de tu electorado, que se está pasando masivamente a Vox. Has escogido tremendamente mal tu núcleo duro, el cual en vez de tapar tus errores solo contribuye a empeorarlo todo aún más. El esperpento de votación de la Ley laboral pues … En fin, qué te voy decir, Casado, que tú no sepas ya perfectamente. El tema ahora es: puedes aún irte en un gesto de generosidad política por tu parte que te honraría o, simplemente, te echarán en breve tus propios Marcos Junio Bruto. No lo dudes ni un segundo.

¿Vas ahora sacrificar también la comunidad andaluza en tu desenfrenada carrera hacia el hundimiento total?

Y recuerda que tus aduladores palmeros duran lo que lo que dura un estómago agradecido, ese es su único vínculo.

Con el resultado electoral de este domingo, ¿entiendes ahora por qué os estáis cargando tu partido, entre tú y Teodoro? ¿Vas a sacrificar una formación política en aras de un egoísmo y enrocamiento personal totalmente injustificable? ¿Vas ahora sacrificar también la comunidad andaluza en tu desenfrenada carrera hacia el hundimiento total?

Deja a Ayuso que vuele libre, es el mejor favor que le puedes hacer a tu PP y a España.

Nota- Teodoro… un jefe de gabinete te envía saludos desde la capital del Reino…