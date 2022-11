Abel Caballero responde a las quejas por el ruido en el centro: “No van a conseguir frenar la Navidad”

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, responsabiliza a PP y BNG de las quejas de los vecinos de la zona centro de la ciudad por el ruido generado por la celebración de la Navidad. El regidor ha cargado contra la oposición asegurando que es a ellos a quien no les gusta la Navidad. «Da igual las extensiones que use el PP y el BNG. Nos da exactamente igual. No van a conseguir frenar ni un minuto la Navidad de Vigo», ha reivindicado el alcalde tras ser preguntado por la recogida de más de 1.800 firmas en protesta.

Abel Caballero ha indicado que las fiestas llenan los hoteles y los restaurantes de la ciudad y que, a su juicio, los vigueses están «absolutamente encantados», tachando de «apéndices del PP y del Bloque» a los protestantes.

«El año que viene habrá todavía más y mejor Navidad en Vigo y aún vendrá más gente que este año», ha sentenciado Caballero, tras informar de que la ocupación hotelera de este fin de semana rozó el lleno, superando el 94%.

Campaña de Navidad sostenible

Precisamente este lunes, Marea de Vigo ha exigido al Ayuntamiento que haga público si fueron realizadas mediciones acústicas para la instalación del mercadillo, la noria y las atracciones en la zona del Arenal y en la Plaza de Compostela como indicaba el informe técnico municipal.

Marea de Vigo considera «ridículo» que cualquier intento de grupos políticos de la oposición, vecinos afectados o colectivos de la ciudad de hacer una campaña de Navidad sostenible con la vida y la movilidad de los que viven todo el año en Vigo sea señalado por Abel Caballero como «una campaña de enemigos de la ciudad o de la Navidad», por lo que ha pedido «política de personas maduras y sensatas» porque la urbe «no es un centro recreativo y de ocio ni cortijo de nadie».