Besteiro confía en la «remontada» del PSdeG para «hacerle las maletas a Rueda»

El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, afirma que la última semana de campaña dará comienzo la “remontada” del PSdeG que “dará la sorpresa” en los próximos comicios del 18 de febrero para “hacer las maletas” al presidente de la Xunta Alfonso Rueda.

Así lo ha apuntado este sábado en un acto electoral en Vigo, en el que estuvo arropado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Besteiro ha defendido que la que arranca este lunes se trata de una semana «crucial», en la que «todo el mundo ya sabe que el PP va a perder la mayoría».

«No va a ganar –el PP–«, ha sostenido el político lucense, que se ha mostrado convencido de que en las elecciones autonómicas «va a haber sorpresa» y que «depende de las mujeres y hombre progresistas» que haya un cambio en Galicia y que lo protagonice «un gobierno socialista».

Por ello, ha apelado a los asistentes al mitin –unas 1.600 personas según la organización– a no quedarse ‘a velas vir’, a activarse y a trabajar por la remontada. «No nos quedemos ‘a las vir’, activemonos, empieza la remontada del PSOE», ha manifestado Besteiro, que ha trasladado a los presentes que su proyecto representa «el cambio seguro, sin estridencias».

En su intervención en un acto en el que también ha participado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, Besteiro ha bromeado con las palabras de Feijóo sobre la presidencia del Gobierno. «De los creadores de yo no soy presidente porque no quiero, la segunda temporada va a ser… me voy de la Xunta porque quiero», ha dicho para apelar al voto progresista que acudió a votar al PSOE el 23J a acudir a las urnas para apoyar su candidatura.

Fuga de talento, Milei y crisis de los pélets

El político lucense ha llamado a «hacerle la maleta» a Rueda el próximo 18F en una intervención que ha iniciado afirmando que 140.000 jóvenes gallegos emigraron durante los 15 años de gobierno del PP.

Desde un auditorio con vistas a la ría de Vigo y con la presencia del ministro de Agricultura, Luis Planas, el socialista también se ha referido a los riesgos que supuso para la flota gallega las amenazas del nuevo presidente argentino, Javier Milei, a las que, según ha dicho, solo hicieron frente los socialistas, mientras que Rueda y Feijóo «permanecían callados».

Tras afear que el PP priorice la conexión ferroviaria Lisboa-Madrid por las órdenes de «Ayuso», ha vuelto a reprochar la gestión de los populares en la crisis de los pélets. «Después de un mes, Rueda bajó a las playas y solo se le ocurrió pedir al Gobierno un submarino. Aquí el único que demostró tener algo de ‘sentidiño’ fue el Gobierno de España», ha dicho para señalar que «por razones como esta Galicia necesita un cambio el próximo 18 de febrero.

El socialista ha afirmado que Vigo y Pedro Sánchez saben lo que son los ataques del PP y ha vuelto a señalar que Pontevedra y la ciudad son los lugares en los que menos invierte la Xunta.