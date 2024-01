BNG y PSOE diseñan estrategias opuestas para derribar al PP de la Xunta

La demoscopia sitúa como alternativa a la continuidad del PP en la Xunta a una alianza entre BNG y PSOE, esta vez con los papeles cambiados respecto al bipartito que conformaron entre 2005 y 2009 el socialista Emilio Pérez Touriño y el nacionalista Anxo Quintana. El reto no es sencillo, pues las mismas encuestas otorgan a la candidatura de Alfonso Rueda la mayoría absoluta, aunque más ajustada que en las tres últimas autonómicas que ganó el PP con Alberto Núñez Feijóo. El convencimiento de que es posible una mudanza en San Caetano 15 años después es clave para la izquierda a la hora de movilizar el voto, especialmente el socialista. Las contribuciones de la crisis de los pélets y de los resultados del estudio preelectoral del CIS pueden ayudar.

BNG y PSOE afrontan la misión desde estrategias muy dispares, condicionadas por la posición que ocupan cada uno en la carrera hacia el 18 de febrero y por su distinto tipo de electorado. Incluso los líderes, una vez retornado José Ramón Gómez Besteiro al fragor de la batalla, condicionan el ritmo. El candidato socialista, ex secretario xeral del partido y ex presidente de la Deputación de Lugo, estuvo apartado de la vida política durante casi ocho años, envuelto en los procesos judiciales que abrió la sancionada jueza Pilar de Lara y que quedaron en nada. En su regreso, apoyado por su nombramiento como delegado del Gobierno y su presencia en el Congreso, tiene todavía un grado de conocimiento alto entre los gallegos –de un 86%, según el CIS– pero inferior al de Pontón y al de Rueda.

Este factor, además de un votante que tiende a movilizarse tarde, ha convencido a los socialistas de que buena parte de sus opciones se jugarán en la campaña. Besteiro continuará apoyándose en el Gobierno de Pedro Sánchez, con el continuo desembarco de ministros y del propio presidente trayendo a la memoria el desfase demoscópico de las elecciones generales. Una de las ideas fuerza es la de un Gobierno en Galicia con influencia en Madrid, y cómo eso se traduce en inversiones, por ejemplo, con el buque para la Armada anunciado por Sánchez para que construya Navantia en Ferrol.

Esta estrategia choca con dos escollos que los socialistas tendrán que salvar. El primero, que la mayoría de los votantes priorizará los temas propios de Galicia al margen de las dinámicas estatales a la hora de decidir qué papeleta deposita en la urna. Al menos, así los confesó un 79% a los encuestadores del CIS. El otro, que tradicionalmente se mueve un pequeño porcentaje de votos durante la campaña. Este sábado, en un acto en Lugo, Pedro Sánchez apeló al voto de un 30% de indecisos que el PSOE quiere captar.

El PSOE confía en que tendrá una tendencia al alza en toda Galicia, pero señala a Lugo y a las urbes de A Coruña y Pontevedra y sus áreas metropolitanas como espacios relevantes para que sus apoyos crezcan. En Ourense el escenario es más complicado porque el partido está descosido, pero el efecto de Democracia Ourensana también restará apoyos al Partido Popular. Todas las fuerzas del actual Parlamento gallego ven probable que los de Gonzalo Pérez Jácome obtengan un diputado.

El BNG tiene a su electorado movilizado, capacidad para organizar actos multitudinarios y una líder con alto grado de conocimiento entre la población y buena valoración. Ana Pontón lleva vistiéndose de presidenciable desde el último debate sobre el estado de la autonomía, cuando presentó ante el Parlamento las líneas maestras de un programa de Gobierno. Si a Besteiro lo mueve la remontada, a la portavoz nacional del BNG la mueve la confianza en que está a un paso de la presidencia. Antes de que se convocarán las elecciones, ya había instalado este relato, incluso en la propia actividad parlamentaria.

El título de primera fuerza de la oposición permite al BNG intentar aglutinar el voto del cambio, elevando un techo tradicionalmente bajo. La fe en que los nacionalistas pueden superar holgadamente los 20 diputados es otra línea en la hoja de servicios de Ana Pontón. Tiene como contrapartida que facilita una mayor movilización de los votantes del PP, pues los de Alfonso Rueda recuerdan con habilidad los vínculos del Bloque con Bildu o con ERC para interpelar a los suyos. El mejor resultado de lo formación frentista, los 19 escaños de 2020, coincidieron con una mayoría aplastante de Feijóo.

Pontón interpela directamente a Rueda, incluso cuando pide concentrar el voto en el BNG, pues pretende contraponer modelos. Promueve un partido útil para desarrollar las potencialidades de Galicia desde Galicia, frente a la idea de una Xunta influyente en Madrid de Besteiro. El empeño en ilusionar con un «tiempo nuevo», uno de los lemas del ascenso del BNG, confronta con la garantía de un cambio seguro y fiable que intenta proyectar Besteiro.

La fragmentación del voto de la izquierda juega a favor del Partido Popular, que ha tenido la capacidad en Galicia para absorber la mayor parte de los apoyos que tuvo Ciudadanos y de convertir en irrelevante a Vox. Todo apunta a que la formación de Santiago Abascal lo seguirá siendo en las próximas elecciones. No sucede lo mismo con Sumar, que obtuvo dos diputados por Galicia en las últimas elecciones generales. Las escasas probabilidades que tiene el movimiento de Yolanda Díaz de entrar ahora en el Parlamento gallego, según las encuestas, podrían provocar la fuga de un buen número de votos que no se traducirían en escaños.

El BNG, que apela una y otra vez a concentrar el voto del cambio en sus filas, asegura que se dirigirá a toda Galicia, sin ánimo alguno de abrir una batalla con Sumar. «Los votos son de los ciudadanos, no de los partidos. Tenemos un proyecto para todos independientemente de lo que hayan votado anteriormente, también para quienes hayan votado al PP y se sientan galeguistas o se sientan decepcionados con la actuación de la Xunta», dice una portavoz del partido.

En el PSOE todo apunta a que serán más pragmáticos. Este mismo sábado Gómez Besteiro aludió directamente al BNG: «Tenemos esa potencia de ayuntamientos, Xunta de Galicia y Estado unidos en un proyecto común. Es una fuerza absolutamente imparable. Pero el Partido Popular no quiere. El BNG quiere, pero no puede. Solamente nosotros somos los que queremos y podemos, porque tenemos un magnífico equipo de gente preparada, de gente solvente, de gente con experiencia. El cambio tiene que ser hacia la seguridad, hacia un proyecto de personas solventes que lo dirijan en la dirección adecuada«.

O PP non quere e o BNG quere pero non pode.



Só nós, os socialistas, queremos e podemos. Reunimos experiencia, equipo, ambición e capacidade de interlocución co goberno de España.



Ninguén máis que nós.#DestaVaiBesteiro. pic.twitter.com/y8hRlixImO