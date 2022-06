Conflicto por la declaración como Bien de Interés Cultural de la chimenea de As Pontes

El inicio de los trámites por parte del Gobierno autonómico para declarar la chimenea de la central térmica de As Pontes Bien de Interés cultural (BIC) no ha sido bien acogida por todos. El grupo de trabajo local por una transición justa de As Pontes ha reclamado la convocatoria de una reunión urgente con el Presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y con el vicepresidente primero, Francisco Conde, ante la decisión adoptada de forma «unilateral» por el Ejecutivo gallego.

El grupo de trabajo local, en el que están representados el Ayuntamiento de As Pontes, CC.OO, CIG, UGT, el comité de empresa de Endesa, Cohempo, Seara y la Asociación de Transportistas de Carbón, exige al Gobierno regional una explicación sobre los motivos por los que se puso en marcha este proceso administrativo así como por su impacto a corto, mediano y largo plazo en términos socioeconómicos.

Leer más: Endesa pide al Gobierno que acelere el cierre de As Pontes para captar fondos europeos

El grupo de trabajo local pide la convocatoria inmediata de esta reunión para aclarar y conocer el impacto que podría tener, entre otros temas, el mantenimiento de la infraestructura, las posibles limitaciones que existiría para la implementación de nuevos proyectos industriales para la zona y cómo podría afectar en el proceso de desmantelamiento así como en el empleo vinculado.

El grupo local también destaca la urgencia de esta convocatoria dadas todas las peticiones previas al Gobierno regional para abordar la situación futura del complejo, sus trabajadores y los proyectos de futuro vinculados, conscientes de la importancia y el impacto que la central térmica tiene en el empleo y la economía. a nivel comarcal y regional.