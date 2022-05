Diego Calvo, fijo en el equipo de Rueda: o vicepresidencia o consellería

El presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, se deja querer después de que el aún vicepresidente autonómico y relevo de Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Rueda, le propusiera públicamente entrar en el Gobierno gallego en esta nueva etapa. De momento el puesto no se ha desvelado, aunque muchas voces lo sitúan precisamente como vicepresidente segundo tras Francisco Conde, el responsable de Economía.

Calvo ha asegurado sentirse “contento por el ofrecimiento, por el lugar y la manera en la que lo hizo y el tono cariñoso”. Rueda lanzó públicamente la oferta al diputado coruñés en la Junta Directiva del PP provincial.

Los dos señalados por Rueda

A pesar de que, ya hay dos señalados públicamente por Rueda: tanto Calvo como el ya conselleiro Francisco Conde, el político coruñés ha rechazado hablar de puestos. «No hemos hablado de nada en concreto. Después al acabar dijimos que hablamos y vamos viendo. Hay tiempo de concretar todas las cosas y ver cómo se produce el encaje o como el quiera, pero los detalles no los hemos tocado», manifestó.

Rueda insistió en el que el eventual nombramiento de Calvo no responde a un reparto de sillones para las grandes baronías del partido, teniendo en cuenta además que ninguno de los líderes provinciales del PP quiso dar la batalla por la sucesión. Sin embargo, en declaraciones a Europa Press, el coruñés asegura que, si bien el ofrecimiento de entrar en el Gobierno gallego es “personal”, debe interpretarse como “un reconocimiento a una provincia que ha trabajado mucho”.

O Vicepresidencia o Consellería

«Me gusta trabajar en equipo. No se trata de una Vicepresidencia o de una Consellería, sino de que todas las partes tienen que ser escuchadas en un proceso. Todo el mundo tiene su opinión y sus razones, y no nos podemos permitir que una parte del partido no se sienta escuchada», aseveró.

Al margen de los nombres de Calvo y Conde, en el partido se prevé continuidad en el Gobierno autonómico, aunque pueda haber algún fichaje puntual más o ajustes de competencias. La totalidad del Ejecutivo se conocerá tras la toma de posesión de Rueda, si sigue el modelo implantado por Feijóo, al día siguiente, el domingo 15 de mayo.

En esta jornada, en Vigo, Rueda ha manifestado su deseo de «respetar los tiempos» y centrarse en los próximos días en preparar la investidura, que arrancará con un discurso el martes de la semana próxima.