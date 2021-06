El CIS de Tezanos convierte a Yolanda Díaz en la política mejor valorada, por encima de Sánchez

José Félix Tezanos cree que a Unidas Podemos le sienta mejor Yolanda Díaz que Pablo Iglesias. El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de junio sitúa a la vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra del Gobierno como líder política mejor valorada, por encima, incluso, del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

En esta ocasión, el sondeo del CIS no valora a los ministros del Gobierno, sino que incorpora la nota media con la que la ciudadanía califica a los hipotéticos líderes de las formaciones (Yolanda Díaz fue señalada por Pablo Iglesias como futura candidata a la Presidencia del Gobierno, pero no tiene cargo orgánico en la formación morada). Con una nota media de un 4,6, la política gallega se erige como la lideresa mejor valorada, seguida del presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez, con un 4,2. La misma nota media que recibe la cabeza visible de Más País, Íñigo Errejón.

El presidente del PP, Pablo Casado, se coloca en cuarta posición con un 3,6, mientras que la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, sufre una caída leve y se queda con el 3,5. Santiago Abascal, de Vox, se mantiene como el peor valorado con una nota media de un 2,8.

Díaz pincha en grado de conocimiento

Eso sí, también hay que tener en cuenta de que los líderes políticos, la ministra natural de Fene es la que mantiene un grado de conocimiento menor entre la población. Un 83,9% frente al 99,4% de Pedro Sánchez y el 97,9% de Casado. Abascal logra un 95,3%, mientras que Arrimadas tiene un 90,5% y Errejón un 92%.

Leer más: El CIS mete a Yolanda Díaz en las quinielas para optar a presidir el Gobierno

A la pregunta sobre qué líder político preferirían los encuestados como presidente del Gobierno en estos momentos, Pedro Sánchez consigue un 19,3% de los apoyos, Pablo Casado un 11% y Díaz un 10,1%.

El PP recorta distancias

Todo esto en un barómetro del CIS en el que una de las principales novedades, al margen de la puntuación de Día, es que el PP, con un 23,9% en estimación de voto, continúa recortando distancias con el PSOE y se sitúa a 3,5 puntos de los socialistas, que continúan perdiendo fuelle y obtienen un 27,4%.

Leer más: Casado fuerza al PP gallego a manifestarse con Vox mientras Feijóo visita al Papa

La encuesta, elaborada entre los pasados 2 y el 15 de junio, en plena polémica por los indultos a los condenados por el proceso independentista, arroja que Vox perdería siete décimas y se quedaría en el 13%, en tanto que Unidas Podemos, ya sin Pablo Iglesias como líder, crecería del 10,4 al 12% en estimación de voto.



Ciudadanos subiría levemente, del 5,3% en la anterior encuesta al 5,7% de junio, en tanto que Más País-Compromís, continuaría con su senda ascendente y alcanzaría el 4,1% en estimación de voto.