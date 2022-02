El Covid golpea dos veces: 11.000 gallegos se han vuelto a contagiar con ómicron

La Xunta de Galicia pone cifras al número de personas reinfectadas por Covid-19. Según afirma Europa Press, un informe de la Dirección Xeral de Saúde Pública recoge que un total de 11.272 gallegos han pasado al menos dos veces el coronavirus. De ellos, además, el 91,5% (la práctica totalidad) pasaron por segunda vez el virus con su variante ómicron.

Son 10.312 las personas que se han reinfectado con ómicron, superando así a las 898 que lo hicieron con la variante delta y 62 con la alfa (la británica). Del documento de la Dirección Xeral de Saúde Pública también se extrae que fue el 10 de octubre cuando se detectó un cambio de tendencia por la llegada de ómicron, que se aceleró en noviembre hasta convertirse en predominante por su alta capacidad de contagio.

Galicia llegó a Navidad con esta nueva variante como predominante y hasta el 10 de enero “no se apreció” un cambio en la tendencia, que pasó a ser decreciente. Aunque a mitad de esta ola se ha producido un cambio en el cómputo de los casos activos, el pico de ómicron se situó cerca de los 79.000 casos activos, el máximo en toda la pandemia en Galicia, frente a otros máximos como los casi 23.000 de la tercera ola (enero de 2021), cuando no había comenzado la campaña de vacunación masiva a toda la población y los casos diarios detectados no superaron los 2.000 (frente a los 10.000 que se diagnosticaron en la sexta ola). Tampoco se habían alcanzado estas cifras en la quinta ola (en verano, se entiende que Galicia no llegó a tener cuarta ola), con más de 19.400 casos activos en un día, lejos también de los casi 79.000 de la sexta.

Estudios sobre reinfecciones

Además, un reciente estudio del Instituto Superior de Salud de Italia sostiene que desde finales de agosto del año pasado hasta hoy, los contagios de reinfección se han situado en torno al 3%, mientras que entre octubre y principios de diciembre del 2021 era del 1 por ciento. En Galicia, comparados los datos se confirma que ómicron reinfectó más que las otras variantes.

Este estudio italiano apuntaba, también, que era más probable reinfectarse en caso de no vacunados o personal sanitario. También un estudio del Imperial College de Londres avala esta posibilidad, ya que contaba que el riesgo de contraer la variante ómicron una vez superada la primera infección por Covid es cinco veces mayor que en la variante delta. Reinfección se considera una vez pasados 90 días de un diagnóstico confirmado.