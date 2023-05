Entusiasmo en el BNG: Ana Pontón quiere un grupo propio en Madrid tras las generales

Satisfacción en el BNG por el resultado de las municipales y ambición para las elecciones generales que acaba de adelantar Pedro Sánchez. Ana Pontón ha asegurado este lunes que el partido está «en forma» y el 23 de julio tiene la oportunidad de lograr «grupo gallego» en el Congreso. Para ello, el BNG tendría que pasar del único diputado que tiene actualmente, Néstor Rego, a cinco.

La portavoz nacional del Bloque se mostró «entusiasmada» con que su partido pueda tener un papel «decisivo» en el Estado y salga de las generales con «una voz reforzada, que defienda los intereses de los gallegos, libres de ataduras». «Es un reto para que Galicia tenga un papel clave y coloque la agenda gallega» en Madrid, proclamó la dirigente nacionalista.

Pontón asegura que el BNG «no tiene techo y va a ir a por todas». «Estamos en un momento en el que podemos conseguir que los intereses de los gallegos defiendan con fuerza en estas elecciones si nos dan una oportunidad para tener un grupo gallego fuerte en Madrid y que la voz suene alta y clara y fuerte a favor de Galicia», zanjó.

La líder de la oposición en la Xunta reconoció que «esto es un no parar» tras el anuncio de Sánchez, pero advirtió que van a concurrir «con mucha fuerza y mucho entusiasmo».

«No pierdo el tiempo con lo que no depende de mí»

En cuanto a las autonómicas, ha recordado que es una decisión que no depende de ella y, por lo tanto, se ha mostrado en disposición de asumir el reto cuando toque, que será, dedujo, cuando al PP le vengan bien. «Cuando (las cosas) no dependen de mí, no pierdo el tiempo», ha dicho para concluir que las elecciones serán «cuando el PP crea que sean mejores para el PP», ha expresado.

Dicho esto, ha observado que hay «un cambio de ciclo» y que el BNG está «en disposición de disputar la presidencia». «Y en cuanto se convoquen, vamos a por este objetivo; somos la alternativa y vamos a ir a por todas y vamos a estar ahí para enfrentar este reto», ha sentenciado.

Hizo estas declaraciones tras la reunión de la Executiva Nacional del partido para analizar los resultados de las elecciones municipales, en las que, todo apunta, conseguirá gobernar en Santiago gracias a un acuerdo con el PSdeG.