Feijóo irrumpe en la crisis del PSdeG: «Es el ejemplo de lo que no hay que hacer»

El presidente de la Xunta de Galicia mueve ficha ante la crisis interna de Gonzalo Caballero al frente de los socialistas gallegos. Alberto Núñez Feijóo se ha referido en el acto de inicio del curso político que el PP ha celebrado, como viene siendo habitual, en Cerdedo-Cotobade, a lo que ha definido de «campaña sucia» en el PSdeG, al que ha acusado de dejar de ser «un partido de Galicia» para ser «una sucursal del partido de Sánchez.

Según Feijóo, la tensión interna entre los socialistas gallegos es «un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer». «Además de no tener convocado su congreso, está en plena campaña sucia de lo que no debe ser la política, con artículos incendiarios, declaraciones, conspiraciones permanentes en privado y en público», ha constatado.

Leer más: Casado se ve en la Moncloa y anuncia que preparará en Santiago las primeras leyes de su Gobierno

El presidente de la Xunta se ha mostrado de «acuerdo», de manera irónica, con Gonzalo Caballero porque «tiene razón cuando dice que a los gallegos no les importan los líos internos del PSdeG». «Lo que no dice es que lo único que le importa a él y a los socialistas son los líos internos del PSdeG. Eso es lo que no dice», ha apuntado.

Meses «clave»

Frente este «ejemplo de lo que no hay que hacer», ha afirmado que el PPdeG «no vive de éxitos pasados ni de encuestas presentes, sino para los desafíos futuros». «No nos estimulan los líos internos del Gobierno de España, ni de los distintos PSOE de las comunidades autónomas», ha afirmado, al tiempo que ha mostrado su rechazo a «un BNG más radical que nunca», cuyos representantes «parece que quieren reflexionar sobre cómo ser independentistas y que la gente no se dé cuenta».

En esta línea, ha recalcado que a los populares no les estimulan «los problemas de los demás», sino «ser útiles a la gente, escuchar, reflexionar, aprender y trabajar, servir a Galicia y a España». Además, ha definido a los próximos meses como «clave», ya que, a su juicio, en ellos «se va a definir el futuro político de España».

Feijóo ve al PP como «única alternativa»

Ante esta situación, Feijóo ha puesto al PP como «única alternativa» en España y ha mostrado su deseo de «mandar a Pedro Sánchez a donde mandamos a Pablo Iglesias». A su juicio, el PP es el «partido no sectario que da cabida a la inmensa mayoría ideológica» y ha expresado su confianza en mantener viva la racha que la formación ha logrado en las últimas elecciones autonómicas.

Leer más: Pablo Iglesias dimite de todo y deja el camino libre a Yolanda Díaz

«En Galicia dimos un baño de realidad al PSdeG-PSOE y un baño de crudeza, excesiva realidad a Podemos», ha subrayado, y ha añadido que «Madrid profundizó en ese baño» y, en Andalucía, Juanma Moreno «dará una gran alegría en 2022». «La alegría definitiva vendrá en 2023 o cuando quiera el Gobierno, con Pablo Casado, como presidente de los españoles, de España, no de una parte», ha insistido, antes de apostillar: «Por eso tenemos la obligación de mandar a Pedro Sánchez a donde mandamos a Pablo Iglesias, con educación, con las urnas, con los votos«.