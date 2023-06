Feijóo se ve en la Moncloa tras el 23 J e insta al PSOE a «reconstruirse» sin Sánchez

Parada de Alberto Núñez Feijóo en Galicia a mes y medio de las elecciones generales. El presidente del Partido Popular ha augurado que protagonizará el próximo 23 de julio una «victoria inapelable» frente a un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «ya no tiene ilusión».

Feijóo ha participado este domingo en un acto en el Multiusos do Sar de la capital gallega. Allí se han congregado más de un millar de militantes y simpatizantes que le han recibido al grito de «presidente, presidente» y, aunque ha rechazado «confiarse» y ha esgrimido que no le gusta «alardear», ha admitido que considera que «las cosas van bien».

Reproches al PSOE

Como ejemplo, ha esgrimido que empieza a enfrentarse a «lo mismo» que le antecedió sus victorias gallegas: «Todos me insultan y la izquierda pasa más tiempo con las listas que con su programa».

«Saben que van a tener que repartirse muchos cargos porque no van a gobernar. Si pasa lo mismo que aquí es porque vamos a obtener una victoria inapelable en las urnas de toda España», ha aseverado, antes de aseverar que Sánchez «ya no tiene ilusión» y de ejemplificar con lo sucedido en el Comité Federal.

«No fue tan entretenido como aquel en el que echaron a Sánchez, pero no estuvo mal. Hubo purgas en las listas, candidatos que dimitieron en bloque y barones que no fueron. Ayer el sanchismo felicitó a los que perdieron el 28M y los blindó en sus listas. Y a los pocos que se mantienen en las comunidades socialistas, los despreció. Hace 15 días España habló y el ‘sanchismo’ no ha entendido nada», ha afeado.

En este sentido, Feijóo ha llamado al PSOE a abrir una nueva etapa en el caso de que se cumplan sus pronósticos y acabe instalándose en el Palacio de la Moncloa. «Si el PP gana y gobierna, habrá una oportunidad histórica para reconstruir el PSOE que existía antes de Sánchez».