28-M: Rueda y el nuevo PSdeG afrontan su primera prueba de fuego tras la era Feijóo

Alfonso Rueda afronta sus primera gran prueba electoral desde que heredó de Alberto Núñez Feijóo la presidencia de la Xunta con la perspectiva de mejorar los resultados obtenidos hace cuatro años. A priori, nada difícil, pues las 502.000 papeletas que recogieron los populares en 2019 fueron su peor balance histórico en unas municipales gallegas. La irrelevancia que otorgan a Vox las encuestas y el desmantelamiento de Ciudadanos allanan el camino a Rueda en sus primeros comicios como presidente del PPdeG.

El partido, que no gobierna en ninguna ciudad y solo retiene la diputación de Ourense con el controvertido Baltar, aspira a conseguir las alcaldías de Ferrol y Ourense, y está convencido de que también podría lograr la mayoría absoluta en Lugo, para lo que Elena Candia tendría que hacer lo que nadie de los populares ha conseguido en lo que va de siglo.

El escenario del PSdeG es prácticamente opuesto. Intenta defender las alcaldías de cinco de las siete ciudades y de tres de las cuatro diputaciones, una gran cuota de poder que logró en 2019 tras recuperar 105.000 votos. Aquel incremento coincidió con la implosión de las mareas que habían gobernado en A Coruña, Santiago y Ferrol, y con el auge del sanchismo, que ahora parece sufrir el desgaste de sus cinco años en la Moncloa. Las interferencias de la política estatal, con los casos de la compra de votos de telón de fondo, generan un clima peligroso para los socialistas.

El partido se ha rearmado en Galicia tras varios años de enfrentamientos internos y malos resultados en las autonómicas, donde ni siquiera ha liderado la oposición a Feijóo desde 2016. La llegada de Valentín González Formoso a la secretaría xeral ha pacificado el partido y el regreso de José Ramón Gómez Besteiro le ha otorgado un plus de ilusión. A diferencia de anteriores etapas, los primeros espada socialistas, incluido el ministro de Sanidad, José Miñones, tienen una muy buena relación entre sí.

El PSdeG afronta las elecciones con el gobierno de tres ciudades prácticamente asegurado: Vigo, Santiago y A Coruña. Sería una sorpresa que Lara Méndez no continuase en Lugo y Ángel Mato aspira a mantenerse en Ferrol, la plaza más complicada. El regreso de Paco Rodríguez a liderar las listas de Ourense no acabó de funcionar en campaña ni en las encuestas, pero la situación en la Cidade das Burgas está muy abierta. Si las promesas de campaña se cumplen y no hay pacto con Gonzalo Pérez Jácome, él o Manuel Cabezas gobernarán la ciudad.