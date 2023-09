Feijóo: “Ser gallego es mi forma de ser español”

El candidato del PP a la investidura y expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se presentó este martes en el Congreso sabedor de que no cuenta con los apoyos suficientes para establecerse en la Moncloa, pero reivindicando su figura, como la del líder de la lista más votada en las pasadas generales. El de Os Peares centró su intervención en atacar al PSOE ante la posible amnistía a los implicados en el procés.

El dirigente gallego insistió también en su imagen de líder serio y buen gestor, una estrategia comunicativa que durante años enarboló en Galicia, arropado por sus más estrechos colaboradores, como Mar Sánchez Sierra, que en esta ocasión lo miraba desde los asientos del Congreso, al haberse convertido en diputada. Así, esta mañana, Feijóo finalizó su discurso de investidura reivindicándose como “un presidente de fiar”. “De fiar para el pueblo y para esta Cámara, yo sí”, insistió.

Mensaje a Junts y ERC

En esa línea, el presidente del PP se dirigió directamente a Junts y a ERC, así como al PNV, avisándolos que de que, también ellos, llave del Gobierno para Sánchez, podrían quedar a merced de las “mentiras” del socialista. «Porque ¿qué les hace pensar que todo lo que hoy se usa para satisfacer sus exigencias no se utilizará contra ustedes cuando ya no les necesiten? Háganme caso», les ha advertido al tiempo que les ha prometido que «jamás les diré que sí a todo, pero no tengo ninguna duda de que a Cataluña y al País Vasco les vendría bien un presidente del Gobierno que no vaya a engañar a sus ciudadanos».

Pero, más allá de las continuas alusiones a las negociaciones del PSOE con los partidos independentistas, ¿reservó tiempo Feijóo para hablar de Galicia? Lo hizo, aunque mayoritariamente para defender que se trata de un líder que reconoce la pluralidad dentro del estado español pero siempre “dentro de la Constitución”. Lo explicó indicando: “Ser gallego es mi forma de español”.

Polémica por el pinganillo

Feijóo insistió en su condición de gallego y usó la misma para criticar, de nuevo, la reciente reforma del reglamento que permite el empleo de las lenguas cooficiales en el Congreso. Así, el popular reiteró que el PSOE, al que calificó como el segundo partido de la Cámara tras el PP, estaba empleando este tema para fomentar la división. “Ser gallego es mi forma de ser español, nadie tiene que explicarme que hay varios idiomas, varias sensibilidades. Sé que España es diversa, pero estoy harto de etiquetas de buen y de mal español, de buen y de mal gallego, de buen y de mal catalán. Estoy harto de imposiciones de todo tipo, somos una nación de ciudadanos libres e iguales y jamás apoyaré que un español tenga más derechos que otro”, proclamó.

Si bien reiteró que como presidente de la Xunta había usado siempre y defendido las lenguas cooficiales, volvió a cargar contra la reforma parlamentaria. “No soy más gallego por ponerme un pinganillo”, dijo.

En cuanto a reivindicaciones propias de Galicia, Feijóo, en su primera intervención en el pleno de investidura las pasó por alto. Si bien hizo un repaso de las reclamaciones de distintas comunidades, de Andalucía a Cataluña, destacó que en el caso gallego, los diputados ya eran conocedores de sus exigencias dado su pasado como presidente autonómico. Así, “dio por reiteradas” sus peticiones para la comunidad que, en este caso, no especificó.