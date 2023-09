Feijóo ya ejerce de líder de la oposición: “España sabe que tiene un gobierno alternativo”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervino este sábado en el foro La Toja-Vínculo Atlántico, promovido por el dueño de Hotusa, el empresario Amancio López Seijas. Fue su primer acto tras la investidura fallida de esta semana que, en su opinión, no fue un procedimiento sin sentido, aún a sabiendas de que no tenía los votos necesarios para llegar a la Moncloa, sino que fue “esclarecedor”. Así, insistió en que “España sabe que tiene un Gobierno alternativo”.

El líder de los populares ha iniciado su discurso con un homenaje a Josep Piqué, promotor del foro, y con el recuerdo de que se ha quedado «a tres síes de la presidencia», si bien no ha ocultado que le «hubiera gustado que fuera el primer acto como presidente del Gobierno«.

En sus declaraciones, el primer acto público en el participa tras las jornadas del Congreso de esta semana, el de Os Peares ya ha comenzado a ejercer de líder de una oposición que erige en verdadera ganadora de los comicios. “España sabe que tiene un Gobierno alternativo y es muy importante que las alternativas estén consolidadas”, dijo.

«Satisfecho»

Del debate de investidura ha dicho que se ha «divertido» y que le ha dejado «muy satisfecho» tras haber «cumplido» su deber.



Ha comentado que propuso «una nueva etapa de grandes pactos de Estado» y que ha «superado los bloques y los bloqueos», al tiempo que ha recordado que «ningún bloque se presentó a las elecciones, quizás Sumar, que ha quedado de cuarta fuerza».

Por otro lado, insistió en que “no ha cedido a ningún chantaje” y ha dicho que hoy podría estar hablando «en otra condición», la de presidente, «pero aceptar condiciones que exceden el marco del Estado de derecho no puede hacerlo ningún candidato a la presidencia del Gobierno».

«Aceptar peticiones de una pequeña parte conlleva que el tiempo que dure su presidencia estará en libertad condicional«, ha dicho Feijóo, quien ha defendido que «ningún fin, ni siquiera la presidencia del Gobierno, justifica los medios» y ha concluido que «por eso» se siente «muy orgulloso de no ser presidente, por ahora».

«Un cebo para no hablar de amnistía»

El líder del PP ha señalado que el «peso social y electoral» del independentismo es «realmente escaso» y eso se vio «en las elecciones generales».



«Solo el 5,5 % son votos a partidos independentistas. Estábamos por tanto en un buen momento porque, si retrocede el independentismo y el partido que más votos pierde es ERC, era una gran oportunidad para resolver problemas que arrastrábamos», aseguró.

No es convivencia, es conveniencia; no es oportunidad, es oportunismo», ha manifestado Feijóo, quien ha acusado a la dirección del PSOE de haber «tirado por la borda el legado de hombres de Estado como Felipe González o Alfonso Guerra«.



Ha asegurado el presidente del PP que «la autodeterminación es un cebo para no hablar de la amnistía» y que «lo que está encima de la mesa no es el referéndum de independencia».



«El referéndum es el cebo para concluir que hemos conseguido decir no al referéndum de independencia y sí a algo más sensato, que es la amnistía», ha argumentado el día después de haber visto fallido su intento de presidir España