Galicia estrena el lunes su sistema de ‘vacunación a la carta’

La Consellería de Sanidade marca en el calendario la fecha para el inicio del denominado sistema de autocita de vacunación. Será este lunes 5 de julio cuando se implante esta función mediante la cual tanto los menores de 30 años como las personas de más de 39 años que aún no han sido inmunizadas puedan programar la fecha y hora de sus vacunas.

Así lo ha anunciado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al término del Consello semanal del Gobierno gallego. Según ha destacado el mandatario, el objetivo es “acoplar” este sistema a a la programación de las vacunas conforme a la edad. Así, las personas más jóvenes y los repescados podrán fijar la fecha y hora que mejor les convenga en función de sus compromisos laborales o de sus vacaciones.

Este nuevo avance se producirá en medio de un nuevo repunte en la llegada de vacunas a Galicia, lo que permitirá meter una marcha más al ritmo de inmunización. Feijóo ha avanzado que, «si se cumplen las previsiones», la próxima semana el Sergas completará la inmunización de casi 100.000 mayores de 40 años y administrará más de «60.000 primeras dosis entre 39, 38 y 37 años». «En algunas áreas ya estamos vacunando en la década de 30 a 40, empezando por los de 39 hacia abajo», ha indicado.

Alerta por los repuntes de casos entre los más jóvenes

En paralelo, Feijóo ha advertido de los nuevos repuntes de casos activos por Covid-19 especialmente entre los más jóvenes. Así, ha indicado que, «desde el punto de vista hospitalario», ya «se empiezan a producir algunas dificultades, incertidumbres y preocupaciones desde el punto de vista de incidencia en personas menores de 40 años», ha señalado.

«Si tuviésemos vacunas no nos preocuparía pero esto va como mínimo hasta finales de agosto. No es fácil mantener todo mes de julio y primera semana de agosto sin poder dispensar vacunas de forma generalizada a personas menores de 25 años», ha afirmado. Y es que, conforme ha señalado, «a día de hoy» lo que más preocupa a la Xunta son los colectivos de jóvenes que «aún no están vacunados». «El grupo de riesgo que en su día fueron los mayores, ahora cambió, y es justamente al contrario, los menores. Los menores de 40 y, de una forma especial, por horizonte de vacunación, los menores de 30 y de 20 años», ha señalado.