Guerra entre la Diputación de Lugo y la Xunta por el plan alternativo al derrumbe de la A-6

Las reacciones tras la presentación del plan para agilizar el tráfico de la A-6 en el acceso a Galicia del Gobierno central no han tardado en llegar. El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, ha afeado a la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, que «cuestione todo» lo que plantea el Ministerio de Transportes sobre las obras en el viaducto caído en la A-6.

Tomé ha censurado la actitud de la titular de Infraestructuras tras la reunión celebrada en la tarde del pasado jueves en el centro de control de túneles de Pedrafita do Cebreiro encabezada por el secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores. «Allí trató de que o valían sus propuestas o sino el resto de soluciones eran malas. Esa no es una forma de colaborar cuando la Xunta tiene una carretera, desde hace tres meses, en O Courel sin darle una solución y pretende que otras cosas más complejas que la de O Courel se le de una solución rápida, sin estudiar las causas, ni cuales son las mejores soluciones y que no haya problemas de seguridad para los trabajadores y luego del tráfico cuando se abra a la circulación», ha destacado.

El presidente ha querido «agradecer» al secretario general de Infraestructuras que «viniera hasta Lugo a decir cuales son las propuestas del Ministerio y si era posible recoger propuestas de otras administraciones». «Y él estuvo abierto a esa posibilidad de atender a lo que diga la Xunta y la Junta de Castilla-León y entre los tres encontrar la mejor solución posible», ha señalado.

Propuesta interesante

José Tomé ha señalado que que el Ministerio de Transportes tiene «una propuesta interesante, en este momento hay un corte de la autovía de once kilómetros, con un tiempo que supera los 15 minutos de recorrido y la propuesta que se puso encima de la mesa, quedaría reducido a poco más de cuatro kilómetros y unos tiempos dependiendo de sí es hora punta o no de cinco a nueve minutos de retraso, en esos kilómetros fuera de la autovía».

Precisamente la solución que plantea el Gobierno para la circulación en Pedrafita do Cebreiro consiste en la habilitación de más kilómetros de tránsito en doble carril por sentido, dirección Madrid y A Coruña, por la autovía, lo que permitirá acortar los tiempos en cinco o nueve minutos en función del momento del día.

Solución provisional

La propuesta del Gobierno es una solución «provisional» y tiene un doble objetivo: acortar el desvío por la N-6 de 10 a 4 kilómetros y agilizar el tránsito de vehículos lo antes posible. La solución requiere de una obra para unir las calzadas que podría entrar en funcionamiento en agosto, según los cálculos del Ministerio. También será habilitado el tránsito para los vehículos por el túnel de Pedrafita, aunque únicamente en sentido Madrid. La circulación en dirección A Coruña continuará realizándose por la travesía de Pedrafita.

Esto permitirá reducir unos cinco minutos en hora valle para los vehículos ligeros que circulen en ambos sentidos y en siete para los pesados. En hora punta, los tiempos se extenderán unos cuatro minutos más, hasta nueve menos en comparación con los tiempos de demora actuales.

Sobre la mesa también la posibilidad de acometer una obra para que el tráfico también pueda emplear el túnel de Pedrafita en sentido A Coruña, si bien esto implicaría una obra mayor para adecuar la vía por las características del terreno. Las distintas administraciones se emplazaron para una nueva reunión en dos semanas.