Guerra entre Ayuso y Casado: los barones del PP evitan escoger bando en público

Los barones territoriales del PP se alejan de la explosión. Feijóo, Mañueco y Juanma Moreno han evitado entrar en la batalla que libra la dirección del PP, con Pablo Casado a la cabeza, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, probablemente la dirigente política con más proyección del partido en la actualidad.

A pesar de las discrepancias manifiestas que han mantenido algunos de los presidentes autonómicos, como el propio Alberto Núñez Feijóo o Alfonso Fernández Mañueco, con su jefe de filas, no han mostrado su apoyo a Ayuso, pero tampoco a Casado. Por el momento, al menos en público, prefieren ponerse de perfil en medio de la tormenta interna.

La batalla pilla a Mañueco sin Gobierno

Mañueco, que acaba de ganar las elecciones en Castilla y León y tiene que buscar apoyos para armar Gobierno, se ha limitado a pedir que se “aclare esto cuanto antes” y que su mente está centrada en la gobernabilidad de Castilla y León. En todo caso, su capacidad de negociación se reduce, pues la guerra entre Génova y Madrid lo deja casi sin margen para repetir elecciones o amenazar con esa posibilidad.

Feijóo pide parar el incendio

Alberto Núñez Feijóo ha sido más extenso en sus declaraciones. Tenía rueda de prensa por la celebración del Consello da Xunta y ha tenido que lidiar con varias preguntas respecto a la guerra interna. «Si hay problemas orgánicos dentro del PP en Madrid, se tienen que resolver de forma inteligente y no provocando un incendio», dijo el dirigente gallego.

Apuntó que le extrañaba que hubiera un espionaje cuando los datos de contrataciones de la Comunidad de Madrid están en el portal de transparencia y añadió que no le preocupa la comisión que cobró el hermano de Ayuso de una contratista. Sin embargo, admitió sí estar preocupado con la situación interna, para la que pidió actuar de forma “sosegada”.

En todo caso, no considera admisible contratar detectives para espiar a compañeros de partido, por lo que, de ser así, la persona que lo hizo debe “asumir sus responsabilidades”.

Juanma Moreno huye

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, fue más lejos que sus compañeros y aseguró que la guerra del PP “no le importa” para evitar pronunciarse. Inauguraba un centro de salud y el presidente de la Junta ya advirtió antes de que le preguntasen que no le interesaba “ningún ruido”.

«No me interesa otra cosa que no sea Andalucía, no me interesa ningún ruido que haya, no me interesa ninguna cosa que sea ajena a mi tierra, todo lo demás no me importa”, dijo.