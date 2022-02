Feijóo: “Si alguien mandó investigar a una compañera de partido, deberá asumir responsabilidades”

«Inaudito e imperdonable». Así ha tildado el presidente de la Xunta al presunto espionaje al que fue sometida Isabel Díaz Ayuso por parte del a cúpula del Partido Popular. «Necesitamos explicaciones claras y contundentes dada la gravedad de las informaciones que hemos conocido», ha reivindicado Alberto Núñez Feijóo en la rueda de prensa posterior al Consello del Gobierno gallego.

El presidente gallego ha asegurado que le «resulta difícil creer parte de las informaciones que se han publicado» y que no le «parece verosímil el investigar algo cuando ese algo está publicado en el Portal de Transparencia de la comunidad autónoma». Sin embargo, el líder de los populares gallegos pide que, en el caso de que se confirme este supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso por un contrato de su hermano, se asuman responsabilidades.

“Si alguien mandó investigar a una compañera de partido, deberá explicar por qué y asumir responsabilidades”, ha defendido el presidente de la Xunta, que ha reconocido no ver «normal» este tipo de espionajes entre miembros de un mismo partido.

«Si se ha contratado a alguien me parece inaudito e imperdonable que estamos perdiendo el tiempo en esto. No procede contratar a ningún investigador privado», ha reivindicado Núñez Feijóo que ha abogado por que «si hay algún dato inadecuado, que se sepa».

El presidente de la Xunta enmarca este espionaje en la guerra interna del PP de Madrid. En este sentido, pide resolver lo que considera un «incendio» para no provocar más focos de estabilidad en el partido. «Si hay problemas orgánicos dentro del PP de Madrid y la sede nacional del partido se deben resolver de forma inteligente y no provocando un incendio. Eso no tiene ningún sentido», ha explicado Feijóo.

Preguntado sobre si está preocupado por la legalidad del contrato del hermano de Díaz Ayuso, Núñez Feijóo ha asegurado que no. «Sí la tengo por la situación orgánica que vive el PP de Madrid», ha detallado el presidente gallego, que considera que «llueve sobre mojado sobre una cuestión [la celebración del congreso del PP de Madrid] que hace meses que debería estar resuelta por los cauces legales del partido».