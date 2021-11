Habla la Xunta: el AVE llega a Galicia, pero la alta velocidad no

La Xunta culmina el viraje en su discurso sobre el AVE. Alberto Núñez Feijóo y su equipo estuvieron tiempo negando que la alta velocidad pudiera llegar a Galicia en los plazos previstos por el Gobierno, para finales de este mismo año. Una vez confirmado por el Ejecutivo que será en el mes de diciembre cuando la alta velocidad conecte con Ourense, el Gobierno gallego parece asumir el hito, pero lo justifica en que se trata de un AVE precario.

Esta idea es la que trasladó la conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, al señalar que se trata de “un AVE incompleto” que “solo llegará a Ourense, pero no a las ciudades de A Coruña, Santiago o Vigo».

En una visita a As Pontes, Vázquez recalcó que será necesario «o bien hacer un trasbordo en Ourense, para coger la alta velocidad, o recurrir a un tren Alvia normal». «Por tanto, no sería alta velocidad, sino que sería media velocidad«, aludiendo a que la gran mayoría de ciudadanos no tendrán todavía tiempos competitivos en la conexión por tren a Madrid.

«Aún queda mucho para que llegue la alta velocidad a Galicia»

«Para que llegue el AVE completo necesitamos vías, catenarias, pero también trenes concretos, ya que tenemos una característica en Galicia, con un ancho distinto, en el tramo entre Ourense y Madrid», ha incidido la responsable de Infraestruturas en el Ejecutivo gallego.

Por lo tanto, considera que «aún queda mucho tiempo para que la alta velocidad llegue a Galicia y sea completa, y lo haga en los tiempos competitivos, comprometidos, como son tres horas y quince minutos con A Coruña y tres horas y veinte minutos con Vigo y hasta Madrid».