Incendio mortal en Vigo: el edificio ‘okupado’ estaba pendiente de desalojo, sin daños estructurales 

El gobierno municipal de Vigo ha informado este miércoles de que el edificio incendiado en Vigo, en el que han fallecido una mujer y tres de sus hijos (menores de edad), estaba pendiente de ser desalojado para la realización de reformas menores. Según han explicado los propietarios del inmueble, a través de un administrador, comunicaron hace unas semanas al consistorio su intención de acudir a la vía judicial para recuperar la posesión del mismo.

Así lo ha explicado la concejal de Urbanismo, María José Caride, que ha matizado que, con todo, no constaba que hubiera daños estructurales importantes en el edificio. Según ha explicado, el Ayuntamiento tenía constancia de algunos daños en una fachada interior, pero los técnicos no pudieron ratificarlos porque no se les permitió el paso por los residentes.

La concejal de Seguridad, Patricia Calviño, también ha explicado que, en ese mismo inmueble, hubo «varias intervenciones» de efectivos de emergencias y que, salvo una de ellas, todas fueron «falsas alarmas». La edil ha señalado que, el pasado mes de agosto, se registró un incendio que afectó a un cuadro eléctrico pero que los daños no se extendieron a otras zonas del edificio.

Víctimas del incendio

Fuentes policiales y judiciales han indicado que las víctimas mortales son tres mujeres y un varón, tres de ellos menores de edad, si bien no han confirmado la relación de parentesco.

Según los vecinos, las cuatro personas fallecidas eran una madre y tres de sus hijos, Ezequiel, Aldara y Sara, todos ellos de edades comprendidas entre los 8 y los 14 años que vivían en la cuarta planta, según sus vecinos.

De la familia, de seis miembros, consiguieron salvarse el integrante más pequeño y su padre, gracias a que este metió al bebé en el interior de la camiseta y salió por la ventana, de cuya cornisa estuvo colgado al menos quince minutos hasta que ambos fueron rescatados por los bomberos.

En el edificio afectado, que tiene cinco plantas y un total de diez viviendas, se encontraban unas treinta personas, de las que ocho fueron evacuadas a los hospitales Álvaro Cunqueiro y Povisa, y también resultó herido un bombero.

La niña de ocho años que estaba en la UCI del Álvaro Cunqueiro ha sido trasladada a la unidad de quemados de A Coruña, según ha informado la Consellería de Sanidad. De las tres personas que estaban ingresadas en el Cunqueiro, una de ellas ha sido dada de alta, por lo que permanecen dos heridos en las instalaciones. Mientras, en el hospital Povisa son cinco las personas que permanecen en la UCI, una de ellas en estado muy grave. En el lugar de los hechos, fueron atendidas siete personas, una de las cuales solicitó el alta voluntaria.

¿Incendio provocado?

El caso lo lleva el Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo, en funciones de guardia. La comitiva judicial se desplazó hasta el lugar de los hechos para proceder al levantamiento de los cadáveres, ha señalado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Según estas mismas fuentes oficiales, todo indica que el incendio comenzó en el portal del inmueble, si bien los vecinos han apuntado que también hubo fuego en la quinta planta, lo que vendría a alimentar las sospechas de que fue provocado, extremo que se encuentra bajo investigación. La Policía Científica ha inspeccionado el inmueble.

Los vecinos sospechan de un antiguo vecino que vivía en el quinto y que fue desalojado hace un mes. Este hombre, cuando le echaron, supuestamente dijo: “Si aquí no voy a vivir yo, no va a vivir nadie”.

Los problemas con él comenzaron porque existía un proyecto para unificar las viviendas del quinto, donde él vivía, las cuales fueron posteriormente tapiadas, lo que no impidió que fuesen ocupadas de nuevo.