Isabel Pardo de Vera renuncia a la dirección del plan estratégico de A Coruña

La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ha renunciado a su cargo como directora técnica del plan estratégico de A Coruña, una responsabilidad que le había encargado el Ejecutivo de Inés Rey para diseñar la hoja de ruta de la ciudad de cara a los próximos 25 años, incluyendo también grandes retos urbanísticos como el futuro de los muelles interiores. De todos esos cargos se baja la que fuera también secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

En un comunicado, Pardo de Vera señala que su decisión tiene la voluntad de «evitar controversias políticas artificiales» que puedan afectar a un proyecto de tanta importancia para la ciudad. «No estoy dispuesta a que estas maledicencias sigan afectando al equipo de gobierno ni a mí misma», señala la ingeniera, que es de Lugo, pero se formó en A Coruña.

La relación con Ginkgo

Las controversias a las que alude la expresidenta de Adif derivan de su relación con el fondo de inversión Ginkgo, que ha firmado un convenio con el Concello para levantar edificios en As Xubias en el marco de la reforma de la zona a la que se opusieron PP y BNG. Pardo de Vera, según indica, está colaborando con esta gestora, aunque solamente en el proyecto de regeneración urbana de la Fábrica de Gas de Oviedo. «No he realizado ninguna gestión, reunión o colaboración relacionada con los proyectos que puedan desarrollar en A Coruña», asegura.

Además, destaca que Ginkgo se hizo con los terrenos de As Xubias antes de que ella comenzase a colaborar con ellos en Asturias. «Se trata, en suma, de una polémica artificial generada con motivos políticos, similar a otras que me he encontrado en el pasado», concluye.

Los ingresos de Pardo de Vera

Paro de Vera lamenta las «acusaciones infundadas» contra ella y habla de «mentiras publicadas» en relación a su sueldo. «Una de las mentiras publicadas es que hasta ahora me he negado a firmar el contrato de colaboración con el Ayuntamiento para seguir percibiendo la compensación que recibía como exsecretaria de Estado. Quiero dejar constancia de que el pasado mes de enero renuncié voluntariamente a dicha remuneración, que hubiese podido disfrutar el presente año. Además, soy trabajadora pública, funcionaria en excedencia de Adif», aclara.