Jabón, wifi y vacunas: Feijóo propone que los hoteles inmunicen a los turistas «como reclamo»

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este lunes en Vigo en que España, cuando tenga la posibilidad, debería ofrecer vacunas a los turistas, lo cual acreditaría que se trata de un destino seguro. En opinión del presidente, la vacuna debería ser parte de las prestaciones que ofrecen los diferentes alojamientos turísticos, como el wifi o el jabón.

Feijóo propone ofrecer la inmunización «a quienes lleguen al país y que no estén vacunados porque la recuperación económica de España no será posible en tanto no se recupere a los turistas que la visitaban antes de la pandemia». Proponerles una vacuna «sería un activo importante y un reclamo en términos de seguridad importante para el sector turístico español», según el presidente.

Primero los residentes

El líder gallego ha puntualizado que para ofrecer vacunas a los extranjeros hay que inmunizar primero a los residentes, y usar las excedencias para los visitantes. «Necesitamos vacunas y en este momento probablemente el porcentaje que tenemos no llega para la población, para los residentes, y es muy difícil poder ofrecer esas vacunas de forma indiscriminada, pero si seguimos comprando vacunas, que creo que debemos seguir haciéndolo, en mi opinión, deberíamos ofrecerlas a los turistas que lleguen a España», ha opinado.

Por otra parte, Feijóo se ha referido también al uso de la mascarilla y ha señalado la necesidad de que se debata en el Consejo Interterritorial la posibilidad de modificar la ley que impone su obligatoriedad en determinados ámbitos. «Pensamos que en las próximas semanas, en el exterior, en espacios abiertos, esa mascarilla no es imprescindible», ha dicho el presidente gallego, quien entiende que aún lo será menos a medida que avancen las semanas con y con ellas el proceso de vacunación.

Núñez Feijóo ha recordado que esa decisión es del Gobierno central pero expresó su esperanza de que se pueda llegar a un acuerdo para modificar la ley de modo que «permita que las comunidades autónomas con un porcentaje alto de vacunación, tanto en primera como en segunda dosis, y que tenga una situación epidemiológica estable, como puede ser el caso de Galicia, vayamos facilitando la retirada de las mascarillas en el exterior».