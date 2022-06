La Fiscalía de México quiere que el exjefe de Pemex que compró Barreras siga en la cárcel

La Justicia mexicana no da respiro a quien fue director de la petrolera paraestatal Pemex, Emilio Lozoya Nieto, principal implicado en el escándalo de sobornos del caso Odebretch. Conocido en Galicia porque fue quien firmó la compra del 51% del astillero Hijos de Barreras por parte de la compañía azteca, en una operación apadrinada por el propio presidente de la Xunta en aquel momento, Alberto Núñez Feijóo, el ejecutivo no recibirá ningún tipo de beneficio procesal, ya que no ha cumplido con la reparación del daño en los dos procesos que enfrenta. Así lo anunció este lunes la Fiscalía General de la República (FGR) de México.



Lozoya, quien fue arrestado en España a principios de 2020 y extraditado a México a mediados de ese año, tiene dos casos abiertos ante la justicia, ambos por corrupción.



El primero es sobre la compra a sobreprecio de la planta inservible Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (Ahmsa), a cambio de sobornos.



Y el segundo, por haber recibido presuntamente 10,5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht durante la campaña y la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Sin beneficios procesales

En un comunicado, la FGR dijo este lunes que en el caso Odebrecht, Lozoya «no ha cumplido con la reparación del daño que es obligatoria en el caso» y por lo tanto «continúa el procedimiento sin ningún beneficio procesal».



Mientras que en el caso de Agronitrogenados la FGR dijo que «no ha cumplido con la reparación del daño que es obligatoria» y por ello «se le tienen embargados bienes sometidos a extinción de dominio», debido a ello «el procedimiento penal continúa sin ningún beneficio procesal«.

Lozoya dirigió la petrolera entre 2012 y 2016, bajo la administración de Enrique Peña Nieto. México lo estraditó desde España como testigo protegido de la Fiscalía a cambio de inculpar a otros políticos, pero el pasado noviembre ingresó en prisión preventiva tras protagonizar un escándalo por cenar en un restaurante de lujo.

La compra del astillero Hijos de Barreras y el encargo de dos barcos floteles a Galicia por parte de Pemex constituyó un episodio polémico que siempre ha criticado el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Barreras, polémica permanente en México

El pasado febrero, cuando anunció que era preciso repensar las relaciones con España, López Obrador insistió en que la operación realizada por Pemex (que posteriormente abandonaría su participación mayoritaria en el astillero, ahora en manos de Armón) supuso un perjuicio para México.

“Se trataba de unos astilleros de Vigo, en España, que estaban prácticamente en bancarrota y en alguna visita que hicieron las autoridades mexicanas decidieron rescatar esos astilleros, y para ello compraron el 51% de las acciones. Se le invirtió dinero mexicano, pero no alcanzaba para echar adelante la actividad de los astilleros. Entonces se encargó la construcción de unos barcos para prestarle servicio a Pemex, los floteles”.