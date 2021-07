La variante Lambda llega a Galicia: Sanidade registra 12 casos

La variante Lambda del Covid irrumpe en Galicia con 12 casos, según indica la Consellería de Sanidade. La cepa proviene de Perú y ha sido designada como «de interés» por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los estudios sobre esta mutación andina (C.37) todavía son insuficientes, pero todo apunta a que su contagiosidad y resistencia a las vacunas podría ser mayor que la de otras registradas.

Aunque en España la incidencia de esta cepa se mantiene baja, lo cierto es que ha ido aumentando en los últimos días y haciéndose un hueco en la lista de variantes. En Cantabria, el 80% de los casos de Covid se atribuyen a las variantes Delta y Lambda, según medios locales, y se sospecha que al menos 80 personas se habrían contagiado de esta cepa sudamericana.

Muy parecida a la Delta

Los expertos sostienen que existen grandes similitudes entre las variantes Delta y Lambda. El Centro Nacional de Epidemiología ha expresado su preocupación por esta cepa, mientras que el GISAID (plataforma mundial especializada en el seguimiento de cepas víricas) ha anunciado que España es el séptimo país del mundo con más casos de esta variante (55 según los últimos datos, de los cuales casi el 22% estarían en Galicia).

Según la misma fuente, el continente americano es el que concentra más casos de Lambda por el momento, con especial incidencia en Chile, Estados Unidos, Perú, México y Argentina. En Europa, los países con más contagiados por esta cepa son Alemania y España.

Causante de más del 90% de contagios en Perú

Hace tres días, National Geographic publicó un artículo del microbiólogo de la Universidad Cayetano Heredia, Pablo Tsukayama, que asegura que en Perú, «la Lambda es la responsable de más del 90 por ciento de los nuevos casos de Covid-19». El científico detector de la mutación, que también se hizo eco de su investigación en el New York Times, señala que la cepa «ha pasado desapercibida durante los últimos nueve meses» y está «provocando casi todas las nuevas infecciones en Perú».

Según Tsukayama, la variante se ha extendido a 29 países desde agosto de 2020, muchos de ellos en Latinoamérica, y junto a la Gamma podría tener «algunas propiedades de evasión inmunológica que causen una menor protección de las vacunas«.

La Consellería de Sanidad ha querido hacer un llamamiento a la calma y ha explicado que la Lambda está clasificada como VOI (variante de interés), pero no como VOC (variants of concern). Añade, en contraposición a algunas investigaciones, que «no hay evidencia de que esta variante sea más transmisible» y tampoco que «escape a la inmunidad de las vacunas», por ello no está considerada todavía como «preocupante» (VOC).

La OMS categoriza un virus como VOI cuando presenta cambios en el genoma que, según se ha demostrado o se prevé, afectan a características del virus como su transmisibilidad, la gravedad de la enfermedad que causa y su capacidad para escapar a la acción del sistema inmunitario, ser detectado por medios diagnósticos o ser atacado por medicamentos