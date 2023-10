La Xunta carga contra la Ley de Vivienda y pone en entredicho su constitucionalidad

La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda arremete contra el Gobierno por su Ley de Vivienda. Ángeles Vázquez ha insistido en la necesidad de esperar a conocer si esta normativa a estatal «es constitucional» para declarar zonas tensionadas, así como «tener unos estudios previos».

Ángeles Vázquez se ha pronunciado de esta manera tras ser preguntada sobre la petición de A Coruña de declarar la ciudad como zona de mercado residencial tensionado por los elevados precios del alquiler.

La responsable del departamento autonómico ha señalado que le «llama la atención» que la alcaldesa de la ciudad herculina, Inés Rey, haga esta petición cuando «hay encima de la mesa recursos de inconstitucionalidad» y sin contar con «ningún tipo de estudio», además de lamentar que sea «una petición de un folio».

«No tiene sentido esa solicitud. Lo que sí le diría a la alcaldesa de A Coruña es que haga sus estudios en profundidad, que vele por los coruñeses y que esto no sea una pelota que tira al aire en el sentido de decir que hace sin hacer», ha afirmado Ángeles Vázquez.

Cuestionada sobre si la Xunta se cierra a aplicar esta normativa en otras zonas de Galicia, la vicepresidenta segunda ha destacado que la administración autonómica ha hecho «estudios a nivel de todo Galicia» que «llaman la atención en ciertos parámetros» para declarar zonas tensionadas. «Podemos encontrarnos con que tres calles de Santiago se consideran tensionadas y al lado hay dos paralelas que no se consideran tensionadas. O podemos ver ayuntamientos como Palas de Rei que se considera tensionado frente a zonas de Vigo que no se consideran tensionadas. Eso quiere decir que los parámetros no son los lógicos», ha argumentado.

Además, la representante de la Xunta insistido en que se deben «tener unos estudios previos», pero, «sobre todo», ver si «es constitucional o no la ley». En este momento, ha añadido, «la ley que habla de zonas tensionadas recibió recursos que fueron admitidos por el Constitucional».