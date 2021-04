La Xunta diseña un plan de formación en las residencias tras el caos del Covid

El borrador elaborado por el comité asesor sociosanitario de la Consellería de Política Social para el nuevo modelo de residencias de mayores de Galicia contempla varias propuestas innovadoras tras el duro golpe provocado por la pandemia. Desde una reforma que promete «mejorar el clima laboral», hasta un plan de formación del personal no sanitario tras el caos provocado por el Covid, pasando por la implantación del sistema catalán «Viure i Conviure» que proporciona alojamiento gratuito a universitarios que quieran vivir con personas mayores.

El proyecto, que todavía se encuentra en fase de elaboración y al que ha tenido acceso este medio, estará basado en «cuatro pilares» que trabajarán, en primer lugar, la coordinación entre el ámbito social y el sanitario con estrategias de integración, así como un plan de formación para los futuros trabajadores no sanitarios de las residencias, y la implantación de la historia clínica electrónica. El segundo pilar contemplará una fuerte apuesta por la integración de las nuevas tecnologías, incluyendo censos informáticos y mejorías en asuntos como sensores para disminuir el tiempo de respuesta en situaciones de emergencia.

Reforma laboral y modelo catalán

El tercer punto sobre el que reflexiona el borrador son las mejoras estructurales y arquitectónicas, que buscan potenciar la accesibilidad, favorecer la intimidad con medidas como habitaciones individuales, incrementar la oferta de servicios y mejorar el clima laboral con horarios racionalizados, propuestas de conciliación y prevención del «burn-out». Este punto también considera implantar un modelo catalán que ofrece a los universitarios menores de 30 años vivir con personas mayores sin coste económico, o el sistema holandés que propone incluir el pueblo o lugar donde se encuentra la residencia como escenario para libre circulación de los residentes y motivar así su inclusión social.

El último bloque contempla una modificación legislativa que asegure la implementación del nuevo modelo sociosanitario. La norma debe tener en cuenta que los aspectos técnicos objeto de la regulación «se ajusten a los diferentes perfiles sociosanitarios que deberán ser definidos en ella», así como «definir las distintas modalidades de cuidados y el entorno donde estos se pueden desarrollar».

Protestas de los sindicatos

Fuentes de CCOO y la CIG han denunciado en conversaciones con Economía Digital Galicia que la Consellería de Política Social no ha considerado su opinión «de manera directa» ya que no forman parte del comité asesor ni han tenido acceso al borrador en ningún momento. Ante las recientes declaraciones de la conselleira asegurando que cuenta con «el apoyo de todo el sector», incluyendo los trabajadores, desde la CIG apuntan que «no se ha reunido con los sindicatos, así que falta el punto de vista de los trabajadores». «Se habrá reunido con algún director, pero no con nosotros, porque no conocemos el borrador y ellos tienen la obligación de negociar. Hay muchas cosas que están aplicando sin negociar porque la situación del Covid se lo permite», apuntan.

Preguntados por este asunto, desde la Consellería defienden que el comité «está formado por arquitectos, médicos, familiares, sanitarios, gerontólogos… están representados los sectores, pero no todos los sindicatos». «Que no haya representación de todos los sindicatos no significa que no haya representación de los trabajadores«, zanjan desde la administración.