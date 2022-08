Las restricciones por la sequía se extienden a la provincia de Lugo

Otro concello gallego se suma a las restricciones por la sequía. El Ayuntamiento de Guntín se ha visto obligado a restringir el consumo de agua en varias parroquias, como Mougan, San Mamede o Lousada, «con cortes intermitentes».

Así lo ha comunicado este viernes la alcaldesa, María José Gómez. Según ha reconocido, estas restricciones se han puesto en marcha «porque no se consigue abastecer el consumo que hay», una situación que no acontece en el «núcleo urbano».

«En Guntín nos mantenemos pero tenemos problemas para abastecer San Mamede y Lousada, un problema que ya teníamos pero más hacia finales de agosto o principios de septiembre», ha puntualizado. La regidora ha advertido que este año llevan «casi un mes con problemas de agua en Lousada y ahora también en la zona más cercana al municipio de Portomarín, donde hay más consumo de lo que suministra la captación».

De Carballo a Ribadavia

Según ha explicado la regidora, de momento no se han visto obligados a transportar agua a los lugares más afectados, pero sí que ha reconocido que «hay cortes intermitentes y cuando se achica el agua hay que esperar a recuperar los depósitos».

Otro lugar con problemas es Mougán y «ahí el inconveniente no es que no haya agua, sino que hay más consumo que lo que se puede suministrar». «Ahí hay algún corte, pero donde tenemos el mayor problema es en Lousada. La mayor parte de la gente tiene forma de abastecerse, pero no todos. Ahí estamos teniendo problemas», ha admitido finalmente María

José Gómez.

De esta forma, el concello de Guntín entra en la lista de territorios que ya tienen en marcha restricciones en el consumo del agua como consecuencia de la sequía. Se suma a los municipios lucenses de Castro de Rei, Taboada, Sober o Ribas do Sil, así como el coruñés de Carballo, el ourensano de Ribadavia o los pontevedreses de Poio, Sanxenxo, Marín y Bueu, entre otros.