Los barones ajustician a Casado sin que Feijóo se postule para liderar el PP

Los barones del PP vistieron el derrocamiento de su presidente en un ejercicio de consenso que comenzó con peticiones de dimisión a la llegada a la sede de Génova y acabó en un comunicado conjunto, suscrito por todos los poderes territoriales y por el propio Pablo Casado, poniendo fecha a su salida. El todavía líder del PP, al menos formalmente, llegó al cargo en un congreso y se marchará en un congreso extraordinario que convocará para el 2 y el 3 de abril la junta directiva de la próxima semana.

Casado gana un mes más en el cargo a cambio de prometer que no se presentará y de avalar la candidatura de Alberto Núñez Feijóo. El presidente gallego salió del encuentro postulado, aunque sin postularse. Consideró fuera de lugar confirmar que se presentará a liderar el PP cuando «todavía no se ha convocado el congreso», pero no puso problema a que la dirección que lo organiza y todos los presidentes autonómicos de los populares dijeran que lo querían a él de ganador.

El final a una semana de guerra dejará a Cuca Gamarra como coordinadora general, supliendo la baja de Teodoro García Egea, y Esteban González Pons será el responsable del comité organizador del congreso.

Todos los barones salieron de la sede del PP con el mismo discurso, felicitándose por el acuerdo, alabando la «serenidad» de Casado y su disposición para hacer propuestas y llegar a consensos. «A propuesta del propio presidente se han tomado decisiones muy positivas», dijo el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno.

En las cuatro horas de reunión, los barones descubrieron que no querían que Casado dimitiera sino que se apartara para dar paso a una nueva etapa. Por tanto, todos contentos.

Feijóo se concede otra semana

El presidente de la Xunta también, porque un partido que tenía «una situación de colapso» y de una «enorme desafección social» salió «normalizado» hasta el 2 y 3 de abril. Feijóo incluso puso en valor que, no solo hubo «unanimidad» en el comunicado emitido, sino que todos los barones lo leyeron. «Somos un partido que lleva 40 años al servicio de nuestro país y va a seguir así mucho tiempo. Creo que es bueno para la democracia, que es buena la alternancia política en España y que el PP sigue garantizándola«, resumió el dirigente gallego.

Feijóo evitó confirmar que vaya a presentar su candidatura para presidir el PP, aunque después del apoyo unánime y público de todos los barones territoriales difícilmente podría hacer otra cosa. El líder de los populares gallegos aguardará por decoro a que se reúna la junta directiva la próxima semana y después anunciará su decisión. «Yo no voy hacer ninguna valoración sobre ocupar una vacante que no es tal, ni voy a hacer ninguna valoración sobre la presentación a un congreso que no está convocado. Cuando se convoque, cualquier candidato podrá presentarse al mismo. Mientras no se convoque comprenderán ustedes que sería muy sorprendente que venga un señor a decir que se va a presentar», afirmó.

A juicio del presidente de la Xunta, anunciar ahora su candidatura sería «profundizar en la frivolidad política». «Fui el último en anunciar la candidatura para suceder al presidente Fraga«, añadió. Finalmente, Feijóo prometió que cuando se convoque el congreso transmitirá su decisión y agradeció el apoyo a sus compañeros, «aunque seguro que hay más que se lo merecen».