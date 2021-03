Nueve de cada diez casos de Covid en Galicia son de cepa británica

La casi totalidad de los casos de Covid activos en Galicia son pacientes contagiados con la cepa británica. Así lo ha confirmado la directora general de Salud Pública de la Consellería de Sanidad, Carmen Durán, revelando que las técnicas PCR para la determinación indirecta de las nuevas variantes y de capacidad de secuenciación genómica apuntan que el 90% de los casos gallegos corresponden a la variante británica.

Estos datos van acorde a las cifras estatales y europeas, donde la cepa británica es también la «predominante». Durán ha explicado también que actualmente se está analizando la existencia de un caso de la cepa sudafricana y otro de la variante brasileña.

Las palabras de la responsable de Salud Pública están respaldadas por un equipo de investigadores de Epicovigal, que han confirmado que la variante de Covid-19 «predominante» en Galicia es la británica, tras haber analizado varias cepas cuya presencia se ha detectado en la comunidad. El estudio ha incluido el análisis de tres variantes: la británica, la sudafricana y la brasileña, que son las que se «consideran de interés para la salud pública», además de algunas catalogadas como «no relevantes».

El coordinador del consorcio Epicovigal, David Posada, ha puntualizado que Epicovigal ha analizado dos casos de 12 muestras de Lugo de «una variante detectada en Argentina», incluida entre las no relevantes. «La variante argentina no sé lo qué es», ha sostenido para aclarar que se trata de una denominación no existente en la actualidad ya que, hasta la fecha, se han estudiado un par de casos de una aparecida en ese país que «no tiene mayor relevancia». «El virus se mueve mucho», ha apostillado.