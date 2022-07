Pedro Sánchez convence a Rueda, que ve cerca los fondos europeos para Altri

Alfonso Rueda acudió al encuentro con Pedro Sánchez cansado de pedir una reunión y salió pleno de optimismo. El presidente de la Xunta ve cerca tanto las ayudas para Stellantis, que con su fábrica de Vigo sostiene una importante cadena de valor de la automoción en Galicia; como los fondos europeos para Altri, el gran proyecto impulsado por el Gobierno gallego a los Next Generation. Rueda aseguró que está “esperanzado” respecto a ambos asuntos y que constató “un buen conocimiento” de los temas que ha puesto sobre la mesa en hora y media de reunión.

La fábrica de fibras textiles de Palas de Rei era uno de ellos. Y de los importantes, pues la pastera portuguesa Altri todavía no sabe si dispondrá de financiación europea ni a que PERTE podrá acogerse para levantar las instalaciones. El presidente gallego destacó que este proyecto está «muy maduro» y ha constatado que Sánchez le transmitió «buenas perspectivas», antes de subrayar que hay «una probabilidad muy alta de que sea financiado». «Estaremos vigilantes para que se concrete, pero la impresión que me dio nos hace ser optimistas y transmitir también este mensaje de tranquilidad a los promotores», apuntó.

Stellantis, otro asunto “encauzado”

Tras volver a censurar que el PERTE del vehículo eléctrico dejó fuera las demandas de Stellantis y subrayar la necesidad de «una vía de financiación adicional», Rueda ha dado a entender que también ha arrancado un compromiso de Sánchez y que el asunto «está encauzado».

Además, el presidente del Gobierno central accede a crear una mesa de seguimiento para que la comunidad pueda tener «información concreta» sobre la llegada de los trenes Avril que permitirán «extender el AVE» a las ciudades de A Coruña, Santiago, Vigo y Pontevedra, tras el «compromiso incumplido» de junio. Renfe, de hecho, ha reclamado a Talgo 116 millones por el retraso en la entrega de los trenes de alta velocidad.

Negativa a la competencia de costas

No todo ha ido sobre ruedas en el encuentro. Rueda ha demandado las competencias para gestionar el litoral gallego, recibiendo, según aseguró, un «no categórico» de Pedro Sánchez. La posición del Ejecutivo central es que Galicia debe reformar el Estatuto de Autonomía ya que «no tiene reconocida la posibilidad de asumir las competencias», según explicó la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

El presidente de la Xunta, en cambio, quiere gestionar las competencias de costas sin reformar el estatuto y asegura que tiene el aval del Consello Consultivo de Galicia, que también defendería que no existe impedimento jurídico. «Me dijo que no categóricamente y yo le he trasladado que la Xunta y yo seguiremos insistiendo para que esa transferencia se produzca. Es difícil porque se acaba de acordar con Canarias lo que a nosotros se nos niega de raíz», señaló Rueda.