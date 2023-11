Pontón, sobre la amnistía: «Es devolver a la política lo que nunca debió salir de ahí»

Ana Pontón celebra la propuesta de amnistía para los líderes del procés. La portavoz nacional del BNG ha defendido que la ley de amnistía supone devolver a la política «lo que no debió judicializarse», al ser preguntada por la misma y su entrada en registro.

«Es volver a los cauces políticos lo que nunca tuvo que salir de ahí», ha insistido en un acto en Santiago de Compostela para presentar los avales de cara a su candidatura para la presidencia de la Xunta. «Es un mecanismo que evidentemente es excepcional, pero que es legal, lo que pretende es devolver a la política lo que nunca debió judicializarse», ha apostillado.

Con todo, Pontón ha incidido en que acaban de recibir el texto y tienen que analizarlo, en línea con lo manifestado también, en un acto en A Coruña, por el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego. Es por ello que ha declinado avanzar si aprobará o no esta ley. «Tenemos que estudiar el contenido de la ley», ha expuesto, recalcando, no obstante, que «un conflicto político debe resolverse por la vía política, no judicial».

Además, preguntada en un acto en A Coruña sobre las manifestaciones celebradas en Galicia contra la citada ley, Pontón ha incidido en que el PP busca, con la convocatoria de las mismas, «ocultar el desastre que está dejando» en la comunidad autónoma.

Pontón acusa a Rueda de ser el «fiel recadero» de Génova

En esta línea, ha sostenido que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pone a los populares gallegos «al servicio de la estrategia» del PP de Madrid. Así, lo ha definido como un «fiel recadero» de las estrategias diseñadas por la formación popular. Frente a ello, le ha reprochado que «asuntos importantes para Galicia estén sin resolver».

En este sentido, Pontón ha considerado que la estrategia que lleva a cabo Rueda «no deja de ser un intento» para «tapar su incapacidad política» para darle solución a los problemas de Galicia.

«Mientras vemos a un señor Rueda totalmente entregado a esa estrategia de crispación y división, los problemas de los gallegos y de las gallegas siguen sin solucionarse», ha afirmado. En contraposición, ha destacado que aspira a liderar la Xunta de Galicia para convencida de que «puede hacer historia» y que Galicia tenga «por primera vez» a una presidenta con las manos libres para defender los intereses de los gallegos y de las gallegas.