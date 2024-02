Portugal cierra el paso a las puertas giratorias: cinco años de inhabilitación para excargos que incumplan

Portugal se blinda contra las “puertas giratorias”. El presidente Marcelo Rebelo de Sousa ha promulgado este lunes un nuevo decreto con el que se refuerzan las medidas para evitar que cargos políticos terminen ocupando cargos en los grupos económicos del país, siendo esta la cuarta modificación de una ley de 2019.



En concreto, se impone un castigo de cinco años sin poder ejercer en ninguna empresa con la que hayan estado relacionados a aquellos ex altos cargos políticos o públicos que incumplan la prohibición actual de desempeñar funciones en alguna de esas compañías durante tres años.





Por su parte, las firmas que contraten a ex cargos políticos sin respetar la ley no podrán beneficiarse «de incentivos financieros o de sistemas de incentivos y beneficios fiscales de carácter contractual por un periodo de tres a cinco años«.



La ley establece que los antiguos responsables políticos no pueden ocupar ningún puesto en firmas que hayan tutelado, que hayan sido privatizadas o en las que hayan tenido una intervención directa durante su mandato.



Esta actualización de la norma fue aprobada en enero por el Parlamento y entrará en vigor tras su publicación en el Diario de la República. En su comunicado, la Presidencia destacó «la importancia de reforzar la transparencia y los impedimentos inherentes al ejercicio de cargos políticos y altos cargos públicos»