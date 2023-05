Rueda rechaza poner fecha para las autonómicas, pero avanza que lo hablará con Urkullu

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, rechaza poner por el momento fecha a las elecciones autonómicas gallegas, que se deben celebrar el próximo año. El mandatario gallego ha indicado que no coincidirán con las generales (algo entendible, ya que todo apunta a que estas tendrán lugar el mes de diciembre). No obstante, lo que sí ha avanzado es que le gustaría que, una vez más, coincidan con las vascas, una cuestión que abordará con el lehendakari Ínigo Urkullu.

En la comparecencia posterior a la reunión del Gobierno gallego, en esta ocasión en viernes por el festivo de la Ascensión en la capital gallega del jueves, el mandatario autonómico se ha pronunciado así tras ser preguntado sobre si la fecha del 9 de junio es un domingo posible para fijar las elecciones gallegas, haciéndolas coincidir con las europeas ya marcadas para esa jornada por parte de la UE.

¿Coincidencia con las europeas?

Rueda ha ironizado que, con más de «70 actos de esta campaña» electoral de las municipales, «es complicado ponerse a pensar en unas elecciones para las que queda bastante tiempo«. El 12 de julio de 2024 se cumplirán los cuatro años desde la celebración de los comicios gallegos, si bien esa fecha fue la segunda fijada tras retrasarse como consecuencia de la pandemia por el coronavirus.

«Vuelvo a reafirmar lo dicho ayer (por este jueves). No van a coincidir con las elecciones generales«, ha manifestado, en referencia a que la legislatura estatal termina este año y que, como mucho, las generales podrían esperarse varios meses antes de que concluya el mandato autonómico. «No lo puedo hacer (coincidir ambas fechas), como presidente de la Xunta hay que hacer muchas cosas y atender a muchas necesidades», ha manifestado sobre el ejercicio de gobierno autonómico.

Rueda ha observado que, una vez fijadas las europeas –que cuadran en fechas bastantes similares al final del mandato autonómico–, ahora «empezarán las preguntas» en este sentido, pero ha incidido en que no lo ha abordado. «Supongo que esta pregunta será insistente en próximas fechas, pero de verdad que no me paré a pensarlo», ha manifestado.

De nuevo, con Euskadi

No obstante, sí ha dicho que «le gustaría» encajar la posibilidad de hacerlas coincidir de nuevo con el País Vasco, como viene siendo habitual en las últimas convocatorias, aunque cada presidente tenga la potestad de convocar cuando lo determine.

Rueda ha indicado que en un viaje a Vitoria reciente (junto a otros presidentes del norte) mantuvo una conversación informal sobre «este tema» y ambos dirigentes «quedaron en hablarlo para intentar» hacer «coincidir» ambas fechas. «Pero nada más de quedar en hablarlo y, por supuesto, después cada uno tomará sus decisiones», ha enfatizado, para asegurar que «no es un tema» que le «preocupe» y añadir que, «sinceramente», no puede «dar una respuesta más concreta».