Yolanda Díaz lanza Sumar con la mente puesta en el 3 de diciembre para las generales

Este domingo, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, presentará su candidatura a las elecciones generales con Sumar con una fecha en la mente: el 3 de diciembre. Según distintas fuentes cercanas a la dirigente política consultadas por Economía Digital Galicia esa ese es el calendario con el que trabajan en el Ejecutivo central para la celebración de los comicios.

El pasado lunes, tras el anuncio del nombramiento de los nuevos ministros de Sanidad e Industria, Pedro Sánchez afirmó que restan “nueve meses de candidatura”, lo que implicaría celebrar las elecciones el mes de diciembre. Con el calendario en la mano, podrían ser el día 3, algo que implicaría disolver las Cortes en octubre, o agotar el mandato de Congreso y Senado y hacerlas el 10 de diciembre, el último domingo posible según la normativa y sin la obligación de disolver las Cámaras antes del 10 de noviembre.

Según las fuentes antes citadas, el Ejecutivo habría estado buscando el mejor encaje para los comicios teniendo en cuenta no solo el puente de la Constitución, sino también el hecho de que el Congreso pudiese acoger la ceremonia de juramento de acatamiento de la Constitución de princesa Leonor coincidiendo con su mayoría de edad, que cumplirá el 31 de octubre, un extremo que no se producirá si, finalmente, y como todo apunta, las elecciones se celebran el 3 de diciembre.

Cita sin Podemos

El tiempo dirá si para esa fecha existe una coalición que integre tanto la candidatura de Díaz como la de Podemos. De momento, todo hace indicar que el núcleo duro de los de Ione Belarra no estará presente este domingo en la foto de Magariños, en Madrid, lugar escogido para el acto de la ferrolana. El equipo de la vicepresidenta segunda del Gobierno tiene claro que no cerrará ningún acuerdo bilateral con los morados sobre primarias abiertas y esa es la condición que ellos ponen para acudir al acto. Los de la ministra de Trabajo estarían dispuestos a firmar una declaración en la que figure que habrá primarias pero sin concretar más detalles hasta no llevarse a cabo una negociación futura con todos los partidos que finalmente integren el espacio y que sobrepasarían los 15.

Este viernes, la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, insistió en que “está en manos” de Díaz que ellos puedan acudir a arroparla en el lanzamiento de su candidatura, al explicar que la propuesta que han hecho “es de mínimos”, ya que solo buscan un compromiso para celebrar primarias abiertas y participativas.

Polémica por el CIS

Verstrynge realizó estas declaraciones en el marco de la denuncia de Podemos contra el barómetro del CIS, por considerar que Tezanos estaba manipulando los datos para perjudicarlos, restando los votos atribuidos a Sumar de la categoría de Unidas Podemos e incluyéndolos en los de “otros partidos”. Según la dirigente de Podemos, la intención del Centro de Investigaciones Sociológicas sería atribuir el descenso de 2,7 puntos en la estimación de voto que registraron en marzo a la ley del Sólo sí es sí.

Las distintas voces consultadas por este medio indican que, si bien no se prevé la consecución de un acuerdo de forma inmediata, pocos son los que dudan de que, finalmente, y de cara a las generales de diciembre, habrá un acuerdo. Un pacto, indican, “que al fin y al cabo también desea Pedro Sánchez para asegurar la gobernabilidad”. “Nadie quiere que se vuelva a repetir lo que pasó en Andalucía, y eso es la línea roja”, exponen.

El hecho de que Podemos se descuelgue de la foto del 2 de abril tampoco es determinante para las otras dos formaciones que forman parte de Unidas Podemos -IU y los comunes– que, rn ls misma línea, consideran que después del domingo hay mucho margen para poder llegar a un acuerdo, incluso aunque no se empiece a negociar cómo concretar la coalición que se presentará a las generales hasta después de las municipales de mayo, como quieren la mayor parte de las formaciones susceptibles de formar parte de Sumar.

Negociaciones

Las fuentes consultadas insisten en que la intención de Díaz es recuperar la fórmula de las confluencias a la izquierda del PSOE iniciadas en Galicia con AGE (unión de la Esquerda Unida de Díaz con la Anova de Xosé Manuel Beiras) de forma que no existan preeminencias de ninguna formación sobre otra, en este caso de Podemos frente al resto. Las discrepancias radicaron en que la fórmula de unas primarias abiertas aseguraría a los morados tener una amplia representación tanto en las listas como en los futuros órganos de dirección. Al margen, otras voces tanto de esta formación como de IU opinan que otro de los factores que subyace tras la falta de entendimiento radica en el alejamiento de Díaz y la ministra de Igualdad, Irene Montero.

De hecho, si bien es el núcleo duro de Podemos el que rechaza acudir sin acuerdo al acto de Díaz del domingo, hay varios dirigentes territoriales que, alejándose de la línea de la dirección del partido, estarán presentes en la cita de Madrid del 2 de abril. Es el caso de cargos destacados del partido en Galicia, Navarra, Baleares o Asturias.

En comunidad gallega ya han confirmado su asistencia tanto el líder autonómico de Podemos, Borja San Ramón, como el diputado en el Congreso y representante de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino.

Las críticas de Iglesias

Este último fue criticado esta semana por Pablo Iglesias en la Cadena Ser, una crítica en la que muchos vieron una suerte de represalia del ex vicepresidente del Gobierno por el decidido apoyo de Gómez-Reino a Díaz. El tertuliano destacó la importancia de la negociación de las listas electorales, a la vez que reconoció que existen “culos que necesitan ocupar un sillón”.

“Yo el otro día escuchaba a un amigo decir ‘estoy en el ecuador de mi carrera’. Tío, esto no lo digas en público. Una cosa es que tú quieras estar en el ecuador de tu carrera, Tone, y otra es que digas en público que quieres estar otros siete años más ocupando un cargo”, indicó, en referencia a Gómez-Reino.