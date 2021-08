Sánchez busca candidato para el PSdeG para defenestrar a Gonzalo Caballero

Pedro Sánchez apura estos días sus vacaciones y calienta motores de cara al nuevo curso. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE dejó el Ejecutivo remodelado con sus nuevos apoyos y a partir de octubre, los cambios se verán en el partido, sobre todo en la Ejecutiva, y también en las direcciones territoriales.

Sánchez busca hacer un partido a su medida y en algunas comunidades todavía no encuentra a los candidatos idóneos. Es el caso de Galicia, donde Gonzalo Caballero ya habría trasladado su intención de volver a presentarse y revalidar su cargo como secretario general del PSdeG.

Caballero no estaría muy alineado con la actual dirección de Ferraz ni con el ‘Sanchismo’, según ha podido saber Economía Digital, y desde la dirección podrían estar barajando otros planes con un candidato alternativo, aunque sin dar ninguna pista por el momento.

La consigna que se baraja en la dirección nacional es que quieren evitar el choque de trenes, es decir, la celebración de primarias a toda costa. Más si cabe cuando en los últimos meses ha habido varios enfrentamientos directos entre la actual dirección y la agrupación provincial de A Coruña, de la que se espera que surja un candidato alternativo a la secretaría general para suceder a Gonzalo Caballero.

A esto se suma que en las eleccines gallegas de hace un año, el PSOE obtuvo menos rédito que el BNG, tanto en votos como en escañosa, quedando relagado a tercera fuerza del Parlamento de Galicia, de donde fueron desalojadas las confluencias de Unidas Podemos. Caballero atribuyó el resultado «insatisfactorio» al frenazo en la movilización del electorado progresista y prometió centrarse en hacer una oposición «responsable» y «digna» para todos los gallegos. Son ahora algunas agrupaciones las que apuestan por otro candidato que no sea Caballero.

La voluntad de Ferraz es que se alcancen «propuestas de unidad y de integración» o sacar a uno de los contendientes de la carrera. Caballero parece tener en Madrid los días contados y se le buscará una salida con tal de que no vaya a unas primarias a medirse con quien designe la dirección federal.

Desde la Secretaría de Organización y cuando aún permanecía José Luis Ábalos al frente, se advirtió a todas las federaciones que fueran preparando sus congresos regionales sin gastar tiempo ni esfuerzos en divisiones internas.

Los de Sánchez quieren dejar claro a sus barones que, una vez culminen todos los congresos regionales, a finales de año, arrancará una larga precampaña, otra, que se imbricará con la de las generales. 2022 se antoja un año crucial para los planes a corto y medio plazo de Sánchez, entre ellos, repetir de presidente del Gobierno y todos tienen que remar al mismo tiempo en el partido.

José Miñones, la apuesta de Ferraz en Galicia

La dirección nacional ya se habría fijado en un posible candidato, pero todavía es pronto para decir si para sustituir a Caballero o es más mirando al largo plazo. Se llama José Miñones y desde marzo y con la venia de Sánchez es el delegado del Gobierno en Galicia.

El exalcalde del municipio coruñés de Ames ha conseguido en poco tiempo ganarse la confianza del presidente del Gobierno y también, según parece, de Ferraz porque ha sido designado para formar parte de la redacción de la ponencia marco del 40 Congreso Federal, donde también hablará sobre municipalismos.

Sánchez y el PSOE siguen aquí la estela de la remodelación del Ejecutivo buscando a caras jóvenes que poner al frente para renovar el partido. Miñones podría ser la pieza de repuesto de Ferraz a largo plazo al mandato de Caballero.

“Voy paso a paso”

La figura de Miñones ha ganado peso mediático en los últimos meses. Sin embargo, sobre su posible desembarco en la Secretaría General del PsdeG guarda silencio, aunque sin cerrar ninguna puerta. En sus últimas declaraciones públicas al respecto evitó “hablar de futuribles”, si bien tampoco negó la posibilidad del desembarco. “Voy paso a paso, que es un lema que me encanta”, zanjó.

El exalcalde no concretó si aspirará encabezar a los socialistas gallegos “por respeto a la militancia” y a un procedimiento “que todavía no está abierto”. Eso sí, apuntó que un congreso es “una oportunidad de cambio”.

En el PSOE, no obstante, son conscientes de que Gonzalo Caballero, sobrino del histórico alcalde de Vigo, Abel Caballero, está decidido a dar batalla. Al contrario de Miñones, él sí ha puesto las cartas boca arriba. Está dispuesto a presentarse al proceso interno para seguir al frente del PSdeG otros cuatro años, convencido de que su proyecto “ha germinado”, pero que “hay que darle tiempo para florecer”. En una entrevista a Europa Press con respuestas cargadas de intención, el socialista indicó que el suyo “no es un partido ni de baronías, ni de sectores ni de despachos”.

La irrupción de González Formoso

No obstante, distintas fuentes consultadas por este medio señalan que en la ecuación que despeja el futuro del PSOE gallego desempeña un papel muy importante la dirección provincial del partido en A Coruña, liderada por Valentín González Formoso, alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación. Su distancia con la dirección de Caballero es conocida y, dentro del partido, nadie descarta que, finalmente, pueda dar un paso al frente a finales de año. Lo haga o no, lo que tienen claro es que su peso servirá para decantar la balanza.

La tensión, en cualquier caso, aumenta. Recientemente, la dirección autonómica de Gonzalo Caballero denunció “un inflado fraudulento” de militantes en la agrupación de As Pontes, liderada por González Formoso. En un documento interno que fue puesto en conocimiento de Ferraz, el secretario de Organización del partido, José Antonio Quiroga, aseguró que entre el 28 de junio y el 2 de julio se registró un incremento de un 108% del censo, al pasar de 111 a 231 militantes.

La fecha no es baladí. Ese informe indicaba que el crecimiento censal se produjo en los días inmediatamente anteriores a que el censo de militantes quedase cerrado con la celebración del Comité Federal del PSOE en el que se aprobaron las bases de convocatoria del próximo Congreso Federal y se dio luz verde a los congresos regionales, que tendrán que celebrarse antes del 19 de diciembre. El informe asegura que se trataría “de una estrategia para pervertir la voluntad de la militancia en los procesos congresuales internos”.

En el horizonte emerge también la figura de José Ramón Gómez Besteiro, exsecretario xeral del PSdeG que vio cercenada su carrera política en 2016, cuando tuvo que dimitir de sus cargos y abandonar sus aspiraciones para convertirse en el candidato de los socialistas gallegos a la Xunta de Galicia debido a las imputaciones que pesaban sobre él en procesos judiciales impulsados por Pilar de Lara.

Sin embargo, libre ahora de investigaciones, no son pocas las voces que miran hacia él como una posibilidad para reflotar un PSOE gallego en horas bajas. Besteiro no ha hecho ninguna declaración al respecto, pero sí los barones provinciales críticos con Caballero –especialmente desde la provincia coruñesa de González Formoso–. Sin causas judiciales pendientes, ¿por qué no regresar a la primera línea política?