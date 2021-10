Una hortensia, la Constitución y el Estatuto gallego: recuerdo a Valeriano Martínez en el Parlamento

El pleno del Debate sobre el Estado de Autonomía que se celebra en el Pazo do Hórreo ha arrancado con un minuto de silencio por el fallecimiento repentino del conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, y unas palabras de recuerdo para el que fue también diputado de la Cámara autonómica.

El presidente de la Cámara, el popular Miguel Santalices, lo calificó como “un servidor público excepcional”. En su escaño azul como miembro del Gobierno autonómico, entre el vicepresidente segundo y la conselleira de Medio Ambiente, una hortensia blanca y sendos ejemplares de la Constitución y del Estatuto de Autonomía.

Tras un cerrado aplauso de todo el hemiciclo gallego y en los primeros minutos de su intervención, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con corbata negra, también tuvo palabras de memoria para quien le acompañó en la Administración pública más de 30 años.

«Mis primeras palabras tienen de agradecimiento en nombre del Gobierno gallego y funcionarios«, dijo Feijóo al arranque de su intervención, quien destacó, visiblemente emocionado, que las condolencias llegaron desde distintos ámbitos ideológicos, lo que «demuestra que era querido y respetado».

Feijóo destacó que Valeriano Martínez dedicó toda su vida profesional al servicio público, «hasta el último aliento» y subrayó que los presupuestos para el año 2022 estarán listos, como ya casi estaban perfilados hace una semana, cuando falleció el conselleiro de Facenda en su despacho.

El BNG aceptó retrasar el debate

Con todo, el mandatario autonómico ha tenido una mención especial para el Bloque Nacionalista Galego (BNG), que «aceptó retrasar» cinco días este debate, lo cual no había trascendido hasta este momento, para contar con el Gobierno ya en su totalidad conformado, y centrarse en la presentación de los presupuestos.

No obstante, esta situación no se ha producido y entendió que no son «sencillas» toda las «circunstancias» en el hemiciclo (no mencionó al PSdeG específicamente). Con todo, ha concluido que «rigor, normalidad y estabilidad» eran para Valeriano Martínez «normas de conducta» y, así, Galicia «vuelve a afrontar cuando le corresponde» el debate y contará, de nuevo, con sus presupuestos para 2022.