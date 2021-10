Gonzalo Caballero atiza a Feijóo: “Piensa que Galicia la construyen solo los poderosos”

La intervención del secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, en el Debate del Estado de la Autonomía, tenía, para muchos, una doble lectura, ya que el socialista acude al Parlamento de Galicia en pleno proceso de primarias dentro de su formación (le disputa el puesto el alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso). A lo largo de las últimas dos semanas, el político vigués insistió en que es él quien mejor representa los valores de izquierda dentro de los socialistas gallegos frente a otros modelos “de más pasteleo de Feijóo”. El discurso pronunciado en el Pazo do Hórreo va en esa línea, definiendo al mandatario gallego como una suerte de aliado de los grandes poderes del país.

“Cuando se vaya, su legado será vacío. Es el momento de crear una Galicia post Covid, una Galicia competitiva, necesitamos hacer el mejor proyecto de la Galicia del futuro, generar ideas de compromiso… pero usted tiene una ideología que le lleva a pensar que Galicia se construye desde las grandes empresas, de los poderosos, con grandes proyectos de los que se habla mucho pero que no llegan nunca”, criticó el secretario xeral de los socialistas gallegos. “Galicia se debe construir con los grandes y con los pequeños”, resumió, para tender la mano, “desde la izquierda” y parar “el retroceso” en el que se encuentra el territorio.

Leer más: Feijóo denuncia opacidad y arbitrariedad en el reparto de los fondos Next Generation

Educación y Sanidad

Y es que, en su intervención, Caballero ha dado unos números bien distintos de los expuestos por Feijóo, criticando la mala situación de la sanidad gallega. “Se hace evidente que las listas de espera son estucturales. Hay una evidente saturación de atención primaria y están usando la atención telefónica y no presencial par enmascarar los datos”, apuntó.

Leer más: BNG y PSOE ven a Feijóo agotado y sin proyecto para la reactivación económica de Galicia

“En Educación, vemos cómo ahora debemos decir adiós a los profesores de refuerzo… Galicia está a la cola en profesionales por servicios sociales, estamos a la cola en inversión por personas dependientes… Medio millón de gallegos no llegan con facilidad a final de mes, según el IGE”, insistió. “Y usted trae aquí una serie de propuestas inconexas, que lo único que evidencian es que no tienen un modelo económico de país”, aseguró.

Almacén de desastres industriales

“En el terreno económico, lleva doce años y su única estrategia ha sido la de buscar a quien echar la culpa. La política económica de la Xunta no es más que un folio en blanco y los efectos los sufren los gallegos y gallegos. Ence, Vestas, Ferroatlántica… Galicia no puede ser un almacén de desastres industriales y usted no puede recular cuando se le pregunta por sus responsabilidades”, apuntó.