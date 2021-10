Feijóo denuncia opacidad y arbitrariedad en el reparto de los fondos Next Generation

El debate sobre política general en Galicia arranca con un Núñez Feijóo que mira directamente a Madrid. Y, en concreto, a la situación de los fondos europeos de reconstrucción. “Ni cogobernanza ni gobernanza tenemos”, ha señalado en el arranque de su intervención. “Están recibiendo más recursos aquellas comunidades con mayor nivel de renta, además”, ha asegurado.

El presidente de la Xunta denuncia que no hay “ni normas ni criterios” en el reparto de los fondos Next Generation, y que “Galicia no puede intervenir en nada”. A todo ello ha unido “errores” y “falta de transparencia” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Leer más: Altri asalta los fondos europeos desde Galicia tras frenar la expansión de Ence a Portugal

“Entre uno y tres proyectos”

“Pasaron quince meses” desde que se anunció la puesta en marcha del proceso de los fondos de recuperación, “remitimos 354 proyectos y, por ahora, toda la concreción que hemos recibido reside en que elijamos entre uno y tres proyectos”, ha denunciado el líder de los populares.

De la crisis de la pandemia, solo la gestión de los ERTEs y los planes de liquidez fueron valorados por el presidente de la Xunta, que en este sentido ha atribuido “un papel relevante al Gobierno”.