Vuelco al ‘Caso Jimmy’: un testigo identifica al asesino del aficionado del Deportivo

Vuelco a la investigación por la muerte del hincha del Deportivo de La Coruña Francisco Javier ‘Jimmy’ en noviembre de 2014. La declaración de un testigo protegido clave reactiva el caso. Tras meses de búsqueda la Justicia ha logrado localizar en otro país a este testigo que ha identificado otra vez a uno de los presuntos autores de la muerte.

Y es que la Audiencia Nacional, que reabrió la investigación, ha considerado a un testigo que había sido ignorado previamente por el juez antes de dar carpetazo inicialmente al caso en junio de 2018. Este auto de archivo fue recurrido por la familia del hincha fallecido, que entendía que el instructor no había tomado declaración a este testigo que manifestó en sede policial quienes eran los autores aunque previamente no se le había dado credibilidad.

Declaración clave

Ahora, se prevé que el instructor tome declaración al investigado señalado por el testigo. Los magistrados de la Audiencia madrileña señalaron que si los nombres de los supuestos autores de los hechos coincidían con los nombres que dio este testigo protegido ya no se podría dudar de la credibilidad del testigo.

El auto de la Audiencia apuntaba que este testigo no quiso declarar ante la comisaría al no tener protección y tampoco le cito el juez, quien no le otorgó el reconocimiento de testigo protegido en la causa penal como sí hizo con otras personas que presenciaron los hechos.

Dentro de otra pieza separada, se está a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid señale el juicio contra un total de 82 personas por su presenta participación en la pelea multitudinaria entre miembros de los Riazor Blues y el Frente Atlético que desembocó en la muerte del hincha del Deportivo.