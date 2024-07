La Xunta echa balones ante la falta de sanitarios: «La fábrica de médicos está en el Ministerio»

El conselleiro de Sanidade endosa a Moncloa la crisis por la falta de profesionales. Antonio Gómez Caamaño ha defendido este martes que su Consellería «no fabrica profesionales sanitarios» y que la «fábrica» de médicos está «en el Ministerio», en respuesta a la situación denunciada por plataformas como SOS Sanidade Pública.

Tras ser consultado por la prensa sobre las críticas respecto a la situación sanitaria, Gómez Caamaño ha calificado de «éxito» el funcionamiento del plan de contingencia puesto en marcha para paliar la falta de profesionales sanitarios este verano. Así, Gómez Caamaño ha explicado que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) se limita a «gestionar» los recursos que tienen y que prefiere no hablar de cierre de centros de salud, sino de una «redistribución».

Previamente, representantes de sindicatos y la plataforma SOS Sanidade Pública denunciaban este mismo martes en rueda de prensa el cierre de consultorios y de 800 camas hospitalarias. En esta línea, Caamaño ha defendido que las camas están «100% disponibles» y que se trata de una cuestión de «operatividad». «Se dejan operativas las camas que se creen que son necesarias», ha remarcado este martes en declaraciones ante la prensa antes de la presentación de la memoria anual 2023 del IDIS (Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela), en el Hospital Clínico compostelano.

Galicia, en cuarta posición en tasa de médicos de atención primaria

Precisamente desde la plataforma de SOS Sanidade han afeado que se ha «normalizado» que todos los veranos falten médicos en Galicia. Preguntado al respecto, Gómez Caaamaño ha asegurado que no ha leído el comunicado de la asociación y que cuando lo haga contestará «lo que sea necesario». «Lo que sí me he leído es un informe de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública que sitúan a Galicia en cuarta posición en tasa de médicos de atención primaria ponderada por la población», ha remarcado.

En referencia a las listas de espera y al aplazamiento de operaciones por la falta de personal, el conselleiro ha insistido en que su objetivo es acortar las listas lo máximo posible y que esta escasez hace que los los próximos meses sean «complicados». Asimismo, respecto al plan de contingencia veraniego, el conselleiro también ha sido preguntado por cómo van a garantizar la supervisión –que exigió el Ministerio– de esos médicos MIR que se incorporan para cubrir vacantes. «Los supervisarán otros médicos, lógicamente», ha respondido.