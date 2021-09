Yolanda Díaz envía recado a Unidas Podemos: si hay “ruido” o “egos” se irá

Aviso a navegantes en toda regla de Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo y la persona designada por el propio Pablo Iglesias como próxima candidata a las elecciones generales de Unidas Podemos. “Estoy rodeada de egos, he demostrado que nunca me he peleado ni lo voy a hacer, pero como sucedo esta o exista ruido, es probable que me vaya”, indicó en una entrevista concedida a la Cadena Ser, al ser preguntada sobre si, finalmente, dará el paso al frente en el cartel electoral morado.

Lo cierto es que en los últimos meses, Díaz ha insistido en la necesidad de reflotar la denominada izquierda rupturista, volviendo a un frente amplio que aglutine distintas sensibilidades a la izquierda del PSOE y que no se centre exclusivamente en marcas. La ministra contaría con el respaldo de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para este movimiento que, no obstante, habría desatado tiranteces con la cúpula de Podemos.

«No es un proyecto de partido»

En este escenario, Díaz lanzó distintos mensajes cargados de intención esta mañana en la entrevista radiofónica. “Sé que lo que estoy diciendo puede generar malestar. Yo no creo en las individualidades, no es un proyecto de partido ni de Yolanda Díaz”, apuntó, para insistir en que está trabajando por un proyecto que “no se trata de una suma de partidos ni de egos”.

“Hay que reconstruir un contrato social con una parte extensa de la sociedad española que quiere un proyecto nuevo, y ahí no es un proyecto de Yolanda Díaz, ni de nombres, no va de nombres. Nos están esperando. Es un proyecto de la sociedad”, insistió Díaz.

Por su parte, Podemos ha programado del 7 al 10 de octubre su universidad de otoño para relanzar su proyecto político, que ha ido perdiendo fuelle con el tiempo.