La reforma de las leyes y aunar fuerzas, conclusiones de la reflexión sobre cómo combatir el odio en el fútbol profesional

La reforma de las leyes y aunar fuerzas entre otros, son las conclusiones de la ‘Jornada de reflexión sobre las claves para combatir el discurso del odio en el fútbol profesional’ organizada por LaLiga en su compromiso de lucha contra el odio, en general, y el racismo, en particular, en el fútbol.

La jornada, celebrada en colaboración con la Comunidad de Madrid, puso encima de la mesa diferentes propuestas para incrementar la sensibilización y reflexión de la sociedad sobre estereotipos, prejuicios y discriminación racial y xenófoba en el fútbol con representantes políticos, de la justicia, del deporte y de los medios de comunicación.

El acto fue inaugurado por Javier Tebas, presidente de LaLiga, que señaló que “igual que organizamos la competición, nos hemos impuesto como una obligación la lucha contra los delitos de odio, racistas e intolerantes en el fútbol. Queda mucho por hacer. El fútbol es un entorno de paz y tolerancia. El racismo no tiene lugar en nuestra sociedad y, si estamos todos unidos, coordinados y con estrategias correctas, terminaremos con la discriminación. Seremos la mejor liga del mundo y campeones de verdad cuando lo consigamos. Trabajaremos con todas las herramientas a nuestro alcance para que así sea”.

En la apertura también estuvo presente Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, que remarcó que “España no es un país racista y no hay región más acogedora e integradora que Madrid. Combatir el racismo y la discriminación es una misión urgente que debemos afrontar entre todos. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, realizamos políticas de prevención en el ámbito del deporte desde la infancia, con programas que transmiten a los deportistas más jóvenes valores de superación y esfuerzo para combatir cualquier tipo de violencia. En definitiva, tenemos la determinación de eliminar cualquier atisbo de racismo o manifestación de odio, y neutralizar a las minorías que manchan los conceptos de equipo, compañerismo y alegría. Es una prioridad inaplazable el terminar con la violencia tanto dentro como fuera del campo de juego. Estoy seguro de que con la ayuda y el compromiso de una inmensa mayoría social lo vamos a hacer posible”.

Ámbito legal y legislativo

El acto, dividido en tres mesas redondas tematizadas, abordó diferentes perspectivas de este problema latente en la sociedad. La primera de ellas contó con la participación del fiscal de sala contra los Delitos de Odio y Discriminación ante la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, Miguel Ángel Aguilar; la representante española de la Comisión Europea contra el Racismo y la Tolerancia (ECRI), Sara Giménez; y el Inspector Jefe de OND, excoordinador de seguridad del Real Madrid y del Rayo Vallecano de Madrid, Juan Carlos Gil Muñoz, que debatieron sobre cómo combatir el racismo desde el ámbito legislativo.

Aguilar enfatizó que “aunque el marco legislativo es bueno, se puede reformar. Se puede hacer de tal manera para que los comportamientos que encajan en el artículo 510 del Código Penal se puedan añadir los de prohibición de acercamiento y comunicación con el lugar del delito, también en lo relativo a las redes sociales. Una de las medidas que necesitaríamos es la prohibición de acudir a entornos digitales cuando este tipo de delitos se cometen a través de ellas. Tenemos una vía abierta en estos momentos en las acusaciones que está haciendo la Fiscalía en este sentido, y yo creo que se avecina un cambio importante. Estamos en ello”.

Además, el fiscal dijo que “también debe plantearse la reforma de la ley de protección de datos para que se permita la identificación biométrica, obtener pruebas y poder condenar a las personas que realizan los insultos en los estadios”. En este contexto, Aguilar mencionó que “debe haber un pacto de Estado sobre la lucha contra los delitos de odio para dotar de más recursos a la justicia, porque estamos generando las expectativas de que hay que denunciar, pero si luego se tarda años en tener la respuesta se complica la actuación. Tenemos que incrementar el número de jueces y de fiscales para tener la media de jueces y fiscales que tienen en la Unión Europea”.

Por su parte, Sara Giménez subrayó que “los clubes de fútbol son un gran impulsor de la tolerancia, de la convivencia y de la igualdad para este país y es relevante que se empiece a visibilizar desde la etapa formativa, con los niños y las niñas que están jugando al fútbol. Hay que hacer muchísima prevención y realizar reformas legales para adaptar la ley a la realidad actual”. Finalmente, Gil Muñoz destacó que “LaLiga es uno de nuestros mejores aliados en este campo”, y ha abogado también por “una reforma legislativa“, proponiendo “la introducción de entradas nominales, la mejora de la identificación y la invisibilización de grupos racistas en los campos de fútbol”.

Impulso de la multiculturalidad

La segunda mesa estuvo protagonizada por deportistas, que abordaron las claves de la convivencia intercultural a través de la educación y el diálogo. Para Cindy Lima, exjugadora profesional de baloncesto y Campeona de Europa en 2013, “el racismo es un escalón más en el delito de odio. El insulto racista llega mucho más adentro. Esas personas racistas tienen construcciones dañadas e incultura. Ha habido absoluta impunidad, pero ahora ya no es así en el fútbol, se ha mejorado”. En este contexto, Lima apostó por “educar, sensibilizar y atacar de raíz el problema”.

Al igual que Lima, Carmen Menayo, jugadora del Atlético de Madrid, afirmó que es “muy importante el educar y el formarse para no perder los valores que te inculcan” y considera al fútbol “un medio integrador de las personas”. “En el vestuario da igual la cultura, la religión o el género. Sin embargo, creo que se resquebraja todo eso por la competencia o expectativas sociales que hay alrededor de las personas, y eso es lo que hay que evitar”, puntualizó Menayo. Coincidió en el mismo sentido Aauri Bokesa, exatleta y embajadora del programa ‘Sport is Respect’ del Consejo de Europa, que comentó que “es importante señalar que si no educamos en los valores positivos del deporte, el deporte puede perder su carácter socializador. Por ello hay que remarcar todo el trabajo que se hace desde las instituciones, federaciones y clubes en este aspecto”.

Marcos Senna, exfutbolista profesional y Miembro del Departamento RRII del Villarreal CF, indicó que, como primer jugador negro en ganar un título con la selección española, “tenemos que ser inteligentes a la hora de hablar y tratar casos de racismo. Es un proceso que debe ir poco a poco para que todo el mundo vea a cualquier persona con igualdad”. Por su parte, Fernando Morientes, exjugador del Real Madrid y de la selección española, hizo hincapié en la evolución del discurso sobre el racismo en el fútbol español: “Cosas que se veían normal antes y ahora afortunadamente no. Era lo que estaba naturalizado y visto como normal. Por ello, siento la necesidad de pedir perdón”.

El rol de los medios de comunicación

La jornada se clausuró con un coloquio sobre el tratamiento del racismo en los medios de comunicación, debatiendo sobre las líneas editoriales respecto a esta lacra o el impacto de las opiniones vertidas en las redes sociales en la sociedad, y en el que participaron periodistas de los principales medios de comunicación a nivel nacional. Al respecto, Esteban Urreiztieta, subdirector de ‘El Mundo’, afirmó que “hoy en día el umbral contra el racismo en los medios no es el que existía hace unos años. Revisando la hemeroteca te puedes encontrar algunos ejemplos que ahora, afortunadamente, la sociedad española no aceptaría porque ha cambiado y ha evolucionado a mejor”.

Estela Santos, redactora jefa de ‘Expansión’, abordó la perspectiva del periodismo económico en temas de racismo. Para Santos, “posicionarse para las empresas es importante. En la parte económica, inversores y stakeholders ahora tienen la palabra para retirar apoyo a equipos o deportistas. En este aspecto, LaLiga lo está haciendo bien en el tema del racismo porque se ha posicionado sobre este asunto. Y es que las nuevas generaciones, que están más implicadas en temas sociales, van a buscar referentes y marcas que tengan el mismo punto de vista que ellos”. Santos concluyó que “estamos mejor que hace 20 años, pero peor que dentro de los próximos 20”.

Nadia Tronchoni, redactora jefa de la sección de deportes de ‘El País’, habló sobre la diversidad en las redacciones de los medios: “Muchas veces se tiene miedo a contratar a gente que viene de otros lugares por tener dejes al escribir. Dar esas oportunidades todavía cuesta y hoy en día las redacciones no reflejan la España diversa en la que vivimos, pese a que la presencia de periodistas de otros países es cada vez mayor. Tenemos que dar entrada a personas que tengan visión diferente a la tuya”. Además, señaló que en su medio, con el fin de evitar utilizar lenguaje inapropiado en noticias que implican racismo o machismo, “tenemos una corresponsal a la que acudimos en caso de duda, porque hay que interiorizar y avanzar en la forma que tenemos de tratar estos temas”.

Ramón Fuentes, periodista de deportes de Telemadrid, subrayó que “el impacto que tiene el mensaje en la televisión es brutal. No es comparable a lo que estás leyendo, dado que lo que ves suele impactar más. Por ello, somos más pulcros a la hora de transmitir ciertos mensajes para que sea más claro, rotundo y que así no dañe al espectro de la sociedad que es receptora de ese mensaje, la cual cada día es más diversa”.

En cuanto a redes sociales, Urreiztieta advirtió de que “la gente joven no consume información de forma tradicional. Los alumnos del máster del periódico dicen que entran en redes sociales y consumen las noticias que sus contactos les comparten. Rompen la jerarquización tradicional de los medios y eso es peligroso, porque se suele compartir lo viral y no lo importante”. Tronchoni, por su parte, analizó el tema de las redes sociales desde la perspectiva del periodista: “Si un periodista duda si un tema lo ha hecho bien o mal, entrar en las redes sociales es como la grada más terrorífica de un estadio. De todas formas, si tienes la capacidad de dilucidar que lo has hecho bien, no te afecta”. Santos también convino con esa opinión y afirmó que “los periodistas no deberían estar en las redes sociales por salud mental, dado que son burbujas que crea el algoritmo con opiniones de gente afín”.

LaLiga actúa con firmeza

LaLiga subrayó que lidera desde hace años la lucha contra el racismo y el odio en el fútbol y en el deporte a través de la concienciación, la detección y la denuncia. Tanto LaLiga como sus clubes han impulsado la plataforma LaLiga VS, que tiene el objetivo de erradicar las manifestaciones de odio dentro y fuera de los estadios, promoviendo una sociedad respetuosa e inclusiva en todos sus ámbitos.

En los últimos ocho años, LaLiga ha llevado a cabo más de 700 iniciativas y proyectos en LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, con el objetivo de frenar las manifestaciones de odio, con la educación como base, la prevención con campañas de sensibilización, y la acción y denuncia de cualquier incidente.

Actualmente, precisa, LaLiga no tiene competencias para sancionar a clubes, aficionados, técnicos o jugadores por conductas de odio, racismo, violencia, etc. Sin embargo, utiliza todos los medios a su alcance para acabar con esta lacra en el fútbol. Por ello, desde la temporada 2015/2016, denuncia cualquier acto de violencia ocurrido dentro y fuera de los estadios ante la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, así como ante el Comité de Competición de la RFEF.

Además, desde los lamentables insultos racistas proferidos al jugador del Athletic Club Iñaki Williams, LaLiga decidió dar un paso más, acudiendo directamente a la justicia en aquellos casos de delito de odio tipificados en el Código Penal, ya sea a través de la Fiscalía de Odio, los Juzgados o los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Asimismo, también ha habilitado un canal de reporte para que cualquier aficionado pueda informar sobre todas aquellas conductas racistas que observe dentro y fuera de un estadio.

Las redes sociales también juegan un papel fundamental hoy en día en la sociedad y por ello, con el lanzamiento la temporada pasada de la plataforma LaLiga VS, se apostó también por la creación de MOOD, una herramienta independiente de monitorización de la conversación en redes sociales sobre el deporte en España, que analiza las conversaciones para visibilizar y concienciar. Se trata de una herramienta basada en la inteligencia artificial que rastrea todas las plataformas para mostrar cada jornada las métricas registradas. Una herramienta de la que hace uso también el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe).