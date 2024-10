Cómo solicitar el reembolso de los gastos hipotecarios: todas las cantidades que puedes conseguir

Miles de familias pueden reclamar a sus bancos la totalidad de los gastos hipotecarios que asumieron en el momento de firmar su hipoteca, desde los aranceles del Registro hasta los gastos de gestoría, tasación y parte de los de notaría.

Incluso en el caso de que la hipoteca ya haya sido pagada, el cliente puede reclamar a su banco los gastos asumidos más los intereses, señalan desde Asufin, una asociación sin ánimo de lucro que defiende los usuarios financieros.

Y puntualizan: si el consumidor no reclama, no recuperará nada.

1.500 euros de media de devolución

De media, la cantidad de la indemnización por los gastos hipotecarios a devolver por las entidades estaría en unos 1.500 euros.

Con anterioridad a la Ley Hipotecaria de junio de 2019 prácticamente ocho millones de consumidores asumieron los gastos de hipoteca.

El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió una sentencia en julio de 2020 que estableció la obligación a las entidades de devolver todos esos gastos, a excepción del impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

Las directrices de Europa fueron asumidas por el Tribunal Supremo en varias sentencias.

En julio de 2020 estableció la devolución del 50 % de los gastos notariales, el 100% de los de registro y la comisión de apertura.

En octubre de ese mismo año fijó la devolución del 100% de los gastos de gestoría.

En enero de 2021 obligó a la entidad a devolver el 100% de la tasación.

Alargado el plazo para reclamar

A pesar de la avalancha de reclamaciones, algunas entidades se negaban a devolver los gastos hipotecarios relacionados con la notaría y el registro.

No obstante, a finales de enero el TJUE estableció que el plazo para recuperar los gastos hipotecarios comienza a contar cuando el cliente conoce que la cláusula es abusiva, lo que abre la puerta a que miles de familias sigan reclamando más allá del 14 de abril.

Nueva fecha para reclamar los gastos de hipoteca: ¿ampliado el plazo?

Por tanto, y como el plazo para solicitar la devolución no comienza a correr hasta que la cláusula de gastos es declarada nula por sentencia firme, independientemente de cuándo se suscribió la escritura de préstamo hipotecario, a devolución de los gastos de la hipoteca ya no tiene plazo de fin, no prescribe.

Desde Asufin recuerdan que la Asociación ganó una demanda colectiva contra Kutxabank, Caja España Duero (ahora Unicaja), ING y Deutsche Bank, que beneficia a todos los clientes que hayan pagado por los gastos a estas entidades, sin necesidad de litigar.

En caso de que la hipoteca tuviera una comisión de apertura, también se podría reclamar.

Aunque el Supremo estableció en 2019 que la comisión de apertura no era abusiva, el TJUE consideró que debía ser transparente para ser válida.

Esto implica que los tribunales deben valorar si el consumidor pudo evaluar las consecuencias de pagar una comisión de apertura y entender que su objeto es compensar los gastos de estudio y de tramitación.

Y a los anteriores se suman otras reclamaciones relacionadas con hipotecas, por ejemplo, por los seguros de prima única.

En muchos contratos hipotecarios anteriores a 2019 se obligaba al cliente, no solo a contratar un seguro de vida vinculado a la hipoteca, sino a pagar la totalidad de la prima del seguro de vida en el momento de contratarla.

Las reclamaciones suben un 24%

Con todos estos frentes judiciales abiertos, los cinco grandes bancos españoles -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter- recibieron 681.822 reclamaciones en 2023, un 24% más que un año antes.

De esas más de 680.000 reclamaciones, CaixaBank recibió 343.852, un 32,7% más, mientras que los clientes presentaron a BBVA 167.998 quejas y a Santander unas 88.326, un 11,1% y un 15,8% más, respectivamente.

